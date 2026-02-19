Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссар раскритиковал заявления о "слабой России" - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 19.02.2026 (обновлено: 18:44 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/evrokomissiya-2075564993.html
Еврокомиссар раскритиковал заявления о "слабой России"
Еврокомиссар раскритиковал заявления о "слабой России" - РИА Новости, 19.02.2026
Еврокомиссар раскритиковал заявления о "слабой России"
Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс назвал заявления европейских чиновников об уязвимости России перед НАТО несерьезными. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:14:00+03:00
2026-02-19T18:44:00+03:00
в мире
россия
европа
литва
андрюс кубилюс
марк рютте
кайя каллас
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260219/merts-2075547974.html
https://ria.ru/20260218/es-2075330838.html
россия
европа
литва
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, литва, андрюс кубилюс, марк рютте, кайя каллас, нато, евросоюз, испания
В мире, Россия, Европа, Литва, Андрюс Кубилюс, Марк Рютте, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз, Испания
Еврокомиссар раскритиковал заявления о "слабой России"

Еврокомиссар Кубилюс назвал слова о слабости России несерьезными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс назвал заявления европейских чиновников об уязвимости России перед НАТО несерьезными.
«

"Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте все же будем серьезными", — сказал он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мерц сделал резкое заявление о Путине
Вчера, 17:33
Выступая в испанском парламенте, Кубилюс пытался убедить скептически настроенных депутатов, что на оборону и подготовку к "угрозе нападения" России нужно тратить миллиарды.
"Они способны управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов, русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы", — заключил он.
Ранее с утверждениями о якобы неспособности Москвы победить НАТО или ЕС выступали генсек Североатлантического альянса Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас.
Россия в последние годы не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием недружественных сил в Европе. В Кремле при этом подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но и игнорировать опасность для своих интересов не будет.
Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что страшилку о якобы возможном "вторжении России" на Западе придумали, чтобы запугать народ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мнимую угрозу со стороны России там используют для выбивания денег у налогоплательщиков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров рассказал, когда Россия будет разговаривать с Европой
18 февраля, 22:35
 
В миреРоссияЕвропаЛитваАндрюс КубилюсМарк РюттеКайя КалласНАТОЕвросоюзИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала