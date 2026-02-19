БРЮССЕЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс назвал заявления европейских чиновников об уязвимости России перед НАТО несерьезными.
"Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные и большие и мы победим Россию. Давайте все же будем серьезными", — сказал он.
"Они способны управлять миллионами беспилотных летательных аппаратов, русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы", — заключил он.
Ранее с утверждениями о якобы неспособности Москвы победить НАТО или ЕС выступали генсек Североатлантического альянса Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас.
Россия в последние годы не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием недружественных сил в Европе. В Кремле при этом подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но и игнорировать опасность для своих интересов не будет.
Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что страшилку о якобы возможном "вторжении России" на Западе придумали, чтобы запугать народ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мнимую угрозу со стороны России там используют для выбивания денег у налогоплательщиков.
