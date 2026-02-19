Евраев рассказал в Москве о преимуществах Ярославской области для бизнеса

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на площадке СберСити в Москве рассказал потенциальным инвесторам о преимуществах ведения бизнеса в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в СберСити состоялся День Ярославской области . Участие в мероприятии приняли представители крупного бизнеса, финансовых институтов, отраслевые эксперты и предприниматели.

Евраев рассказал, что более 30% экономики региона и 40% его доходов создает промышленность. В области свыше 3 тысяч заводов и фабрик, 150 тысяч высококлассных специалистов. В том числе работают такие гиганты, как " ОДК-Сатурн ", " Автодизель ", "Славнефть-ЯНОС", предприятия госкорпораций " Ростех ", "Кордиант", " Р-Фарм ", подчеркнул глава региона.

« "Наши ведущие отрасли – двигателе-, приборо-, судо- и машиностроение, химия, нефтехимия, фармацевтика. Мы лидеры рынка снегоходной и мотовездеходной техники, а кластер автокомпонентов признан лучшим в стране. Активно развиваются ИТ-отрасль, наукоемкие и технологичные производства. В регионе работает "Школа 21" от Сбера , где готовят востребованных специалистов, цифровых инженеров для экономики", - цитирует Евраева пресс-служба.

По словам губернатора, Фонд регионального развития находится в десятке лучших в стране и помогает производителям выходить на глобальный рынок. Ярославская область в лидерах по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта и среди лучших по привлечению инвестиций: темпы роста в три раза выше среднероссийских. Сейчас в реализации 86 крупных проектов на сумму почти полтриллиона рублей.

Губернатор также подчеркнул, что в регионе действуют три территории опережающего развития и восемь индустриальных парков и технопарков.

Первый зампредседателя правительства Ярославской области Денис Хохряков уточнил, что в трех работающих в регионе ТОР – в Тутаеве , Ростове Великом и Гаврилов-Яме – созданы уникальные условия: нулевой процент по налогу на имущество, прибыль и землю.

"По сути, первые годы инвестор работает в режиме максимально низкой фискальной нагрузки и может все заработанные средства направлять на расширение производства. Резиденты получают не только налоговые льготы, но и готовую инфраструктуру: дороги, электричество, газ, воду", - пояснил Хохряков.