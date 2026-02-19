Рейтинг@Mail.ru
Орбан боится, что Трамп бросит попытки урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 19.02.2026 (обновлено: 23:50 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/es-2075626464.html
Орбан боится, что Трамп бросит попытки урегулировать конфликт на Украине
Орбан боится, что Трамп бросит попытки урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Орбан боится, что Трамп бросит попытки урегулировать конфликт на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что боится отказа президента США Дональда Трампа от попыток урегулирования конфликта на Украине, пока ему постоянно РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:28:00+03:00
2026-02-19T23:50:00+03:00
в мире
европа
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
виктор орбан
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_bb00c2fc175b79ef9534525e12d4d1e3.jpg
https://ria.ru/20260219/zelenskij-2075624701.html
европа
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_73ef0a100cb9aeec17f5ae66b9f0ae52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине, виктор орбан, венгрия
В мире, Европа, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Виктор Орбан, Венгрия
Орбан боится, что Трамп бросит попытки урегулировать конфликт на Украине

Орбан боится, что Трамп бросит попытки решить конфликт на Украине из-за ЕС

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что боится отказа президента США Дональда Трампа от попыток урегулирования конфликта на Украине, пока ему постоянно мешает Европа.
"Я боюсь одного, скажу вам честно, я боюсь, что американцы вдруг соберут вещи и уедут домой, выйдя из российско-украинского мирного переговорного процесса. Сегодняшняя ситуация такова, что ее невозможно скрыть никакими изощренными фразами и выражениями. Пока президент Трамп постоянно пытается достичь соглашения, Европа препятствует ему на каждом шагу. Когда процесс делает шаг к миру, в этот момент они дают обещания поддержки украинцам", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал М1.
Венгерский премьер сообщил, что в ходе личной встречи "убеждал американского президента, что, как бы медленно ни продвигался процесс, он не должен отказываться от попытки установить мир" на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Зеленский настаивает на присутствии европейцев на переговорах
Вчера, 23:07
 
В миреЕвропаУкраинаДональд ТрампМирный план США по УкраинеВиктор ОрбанВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала