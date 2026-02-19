https://ria.ru/20260219/es-2075495030.html
Европол сообщил о ликвидации международной наркосети во главе с украинцем
ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Европол сообщил о ликвидации международной преступной сети по производству синтетических наркотиков, действующей на Украине, в Белоруссии и Молдавии, во главе с украинским гражданином.
"В период с 12 по 17 февраля 2026 года Европол
оказал поддержку правоохранительным органам Украины
, Польши
и Молдовы
в совместной операции против международной преступной сети, занимающейся производством и оборотом синтетических наркотиков", - говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг.
В ходе операции правоохранители Украины и Польши провели скоординированные проверки примерно в 510 местах. В результате были ликвидированы 36 незаконных производственных площадок и 74 хранилища наркотиков, готовых к распространению. В общей сложности 129 лицам были предъявлены уголовные обвинения, 103 человека были задержаны.
Предполагается, что наркосеть действовала в различных странах, включая Белоруссию
, Молдавию и Украину.
"Группу, как утверждается, возглавляет украинский организатор, который создает и оснащает нелегальные лаборатории необходимым оборудованием и химическими веществами", - подчеркивается в сообщении.
Следователи подозревают главаря в поддержании обширных связей с польскими преступными сетями, содействии поставкам прекурсоров, необходимых химикатов и оборудования через легальные бизнес-структуры.