Европол сообщил о ликвидации международной наркосети во главе с украинцем

ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Европол сообщил о ликвидации международной преступной сети по производству синтетических наркотиков, действующей на Украине, в Белоруссии и Молдавии, во главе с украинским гражданином.

Польши и "В период с 12 по 17 февраля 2026 года Европол оказал поддержку правоохранительным органам Украины Молдовы в совместной операции против международной преступной сети, занимающейся производством и оборотом синтетических наркотиков", - говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг.

В ходе операции правоохранители Украины и Польши провели скоординированные проверки примерно в 510 местах. В результате были ликвидированы 36 незаконных производственных площадок и 74 хранилища наркотиков, готовых к распространению. В общей сложности 129 лицам были предъявлены уголовные обвинения, 103 человека были задержаны.

Предполагается, что наркосеть действовала в различных странах, включая Белоруссию , Молдавию и Украину.

"Группу, как утверждается, возглавляет украинский организатор, который создает и оснащает нелегальные лаборатории необходимым оборудованием и химическими веществами", - подчеркивается в сообщении.