Европол сообщил о ликвидации международной наркосети во главе с украинцем
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 19.02.2026
Европол сообщил о ликвидации международной наркосети во главе с украинцем
Европол сообщил о ликвидации международной наркосети во главе с украинцем - РИА Новости, 19.02.2026
Европол сообщил о ликвидации международной наркосети во главе с украинцем
Европол сообщил о ликвидации международной преступной сети по производству синтетических наркотиков, действующей на Украине, в Белоруссии и Молдавии, во главе с РИА Новости, 19.02.2026
Европол сообщил о ликвидации международной наркосети во главе с украинцем

Европол ликвидировал действующую на Украине, в Белоруссии и Молдавии наркосеть

Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Европол сообщил о ликвидации международной преступной сети по производству синтетических наркотиков, действующей на Украине, в Белоруссии и Молдавии, во главе с украинским гражданином.
"В период с 12 по 17 февраля 2026 года Европол оказал поддержку правоохранительным органам Украины, Польши и Молдовы в совместной операции против международной преступной сети, занимающейся производством и оборотом синтетических наркотиков", - говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг.
В ходе операции правоохранители Украины и Польши провели скоординированные проверки примерно в 510 местах. В результате были ликвидированы 36 незаконных производственных площадок и 74 хранилища наркотиков, готовых к распространению. В общей сложности 129 лицам были предъявлены уголовные обвинения, 103 человека были задержаны.
Предполагается, что наркосеть действовала в различных странах, включая Белоруссию, Молдавию и Украину.
"Группу, как утверждается, возглавляет украинский организатор, который создает и оснащает нелегальные лаборатории необходимым оборудованием и химическими веществами", - подчеркивается в сообщении.
Следователи подозревают главаря в поддержании обширных связей с польскими преступными сетями, содействии поставкам прекурсоров, необходимых химикатов и оборудования через легальные бизнес-структуры.
В ДНР пресекли канал поставок наркотиков под кураторством с Украины
В ДНР пресекли канал поставок наркотиков под кураторством с Украины
13 января, 07:02
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
