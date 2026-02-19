Рейтинг@Mail.ru
В Ереване около посольства США взорвался автомобиль - РИА Новости, 19.02.2026
22:42 19.02.2026 (обновлено: 22:43 19.02.2026)
В Ереване около посольства США взорвался автомобиль
Автомобиль взорвался в Ереване недалеко от здания посольства США, сообщает специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com. РИА Новости, 19.02.2026
В Ереване у посольства США взорвался автомобиль, после чего вспыхнул пожар

© Sputnik / Mikael GabrielyanАвтомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 фев – РИА Новости. Автомобиль взорвался в Ереване недалеко от здания посольства США, сообщает специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com.
"Сегодня, 19 февраля, в Ереване произошло ЧП. Примерно в 18.00 (17.00 мск) на проспект Исакова, напротив посольства США, в машине произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар", - пишет издание, которое опубликовано фото горящей машины.
Отмечается, что движение транспорта на участке от посольства США в сторону моста Победы было временно приостановлено до завершения работы пожарных.
Полицейские выясняют, есть ли пострадавшие, а также устанавливают личность владельца и водителя автомобиля, говорится в сообщении.
Последствия взрыва на автозаправочной станции близ села Айгаван в Араратской области Армении - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Армении произошел взрыве на автозаправке
4 марта 2025, 19:36
 
