В Ереване около посольства США взорвался автомобиль

"Сегодня, 19 февраля, в Ереване произошло ЧП. Примерно в 18.00 (17.00 мск) на проспект Исакова, напротив посольства США, в машине произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар", - пишет издание, которое опубликовано фото горящей машины.