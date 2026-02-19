https://ria.ru/20260219/erevan-2075622869.html
В Ереване около посольства США взорвался автомобиль
В Ереване около посольства США взорвался автомобиль - РИА Новости, 19.02.2026
В Ереване около посольства США взорвался автомобиль
Автомобиль взорвался в Ереване недалеко от здания посольства США, сообщает специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T22:42:00+03:00
2026-02-19T22:42:00+03:00
2026-02-19T22:43:00+03:00
в мире
сша
ереван
сша
ереван
в мире, сша, ереван
В Ереване около посольства США взорвался автомобиль
В Ереване у посольства США взорвался автомобиль, после чего вспыхнул пожар