В Армении завели дело по четырем статьям УК после перестрелки в Ереване

Следственный комитет Армении возбудил дело по четырем статьям уголовного кодекса после перестрелки в Ереване, в результате которой погиб человек, сообщила... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:08:00+03:00
происшествия
ереван
армения
следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ереван, Армения, Следственный комитет России (СК РФ)
