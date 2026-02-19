Рейтинг@Mail.ru
В Армении завели дело по четырем статьям УК после перестрелки в Ереване - РИА Новости, 19.02.2026
00:08 19.02.2026
В Армении завели дело по четырем статьям УК после перестрелки в Ереване
Следственный комитет Армении возбудил дело по четырем статьям уголовного кодекса после перестрелки в Ереване, в результате которой погиб человек, сообщила... РИА Новости, 19.02.2026
В Армении завели дело по четырем статьям УК после перестрелки в Ереване

ЕРЕВАН, 19 фев - РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил дело по четырем статьям уголовного кодекса после перестрелки в Ереване, в результате которой погиб человек, сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян.
Ранее в минздраве Армении сообщили, что в результате перестрелки на окраине Еревана, по предварительным данным, в больницу доставлены семь граждан. Один раненый скончался, состояние троих оценивается как крайне тяжелое, еще трое человек находятся в тяжелом состоянии.
"По факту инцидента, произошедшего в (ереванском - ред.) административном районе Ачапняк, следственным управлением СК по Еревану инициировано уголовное производство по признакам статей УК "Убийство", "Покушение на убийство", "Хулиганство" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия", - сообщила Авдалян.
По ее словам, проводятся неотложные следственные действия.
Медики назвали состояние троих пострадавших при стрельбе в Ереване тяжелым
