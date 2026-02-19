Рейтинг@Mail.ru
ЕР способствует технологическому развитию страны, заявил Медведев
19:33 19.02.2026
ЕР способствует технологическому развитию страны, заявил Медведев
ЕР способствует технологическому развитию страны, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
ЕР способствует технологическому развитию страны, заявил Медведев
политика, россия, дмитрий медведев, сергей стиллавин, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Стиллавин, Единая Россия
ЕР способствует технологическому развитию страны, заявил Медведев

Медведев: ЕР старается способствовать технологическому развитию России

Площадка проведения XV Съезда партии "Единая Россия"
Площадка проведения XV Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Площадка проведения XV Съезда партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" старается способствовать технологическому развитию России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"То, что мы стараемся, при помощи тех или иных ресурсов, которые есть у правящей партии, способствовать технологическому развитию (России - ред.) - сомнений нет", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".

Пленарное заседание съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
ЕР должна перестать ассоциироваться с запретами, заявил Илья Медведев
31 октября 2025, 00:16
 
ПолитикаРоссияДмитрий МедведевСергей СтиллавинЕдиная Россия
 
 
