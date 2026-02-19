https://ria.ru/20260219/er-2075597563.html
ЕР способствует технологическому развитию страны, заявил Медведев
ЕР способствует технологическому развитию страны, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
ЕР способствует технологическому развитию страны, заявил Медведев
Партия "Единая Россия" старается способствовать технологическому развитию России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:33:00+03:00
2026-02-19T19:33:00+03:00
2026-02-19T19:33:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
сергей стиллавин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1920x0_80_0_0_cd2a426bcd1e41ecf25f7c696db60363.jpg
https://ria.ru/20251031/zapret-2051981947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_28bc4ba886f51700c6e926219179e0b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, сергей стиллавин, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Стиллавин, Единая Россия
ЕР способствует технологическому развитию страны, заявил Медведев
Медведев: ЕР старается способствовать технологическому развитию России