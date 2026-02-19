Рейтинг@Mail.ru
ЕР представит идеологический документ на ближайшее десятилетие
17:48 19.02.2026
ЕР представит идеологический документ на ближайшее десятилетие
ЕР представит идеологический документ на ближайшее десятилетие
"Единая Россия" представит общий идеологический документ на ближайшее десятилетие, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:48:00+03:00
2026-02-19T17:48:00+03:00
политика
россия
екатеринбург
дмитрий медведев
единая россия
россия
екатеринбург
политика, россия, екатеринбург, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Екатеринбург, Дмитрий Медведев, Единая Россия
ЕР представит идеологический документ на ближайшее десятилетие

Медведев: ЕР представит общий идеологический документ на ближайшие десять лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. "Единая Россия" представит общий идеологический документ на ближайшее десятилетие, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Мы готовим общий идеологический документ, в котором перечислены будут наши подходы или наши видения облика нашей страны на ближайшее десятилетие", - сказал Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Программа ЕР будет разделена на два блока, сообщил Медведев
11 февраля, 21:09
 
