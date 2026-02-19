Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой

Энергетический шантаж со стороны Украины в отношении европейских стран обернулся проблемами для нее самой. Еще с конца января Киев прекратил транспортировать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В ответ Венгрия и Словакия — а это главные получатели нашей нефти, которые буквально зубами выгрызли у Европы право сохранить маршрут для себя, — прекратили поставки дизельного топлива на Украину.

Удивительно, но факт: Киев до сих пор покупал у Венгрии Словакии топливо, сделанное из переработанной российской нефти. Можно подумать — какие хитрецы эти Венгрия и Словакия! Но справедливости ради стоит сказать, что их загнали в такие рамки законы ЕС . Им разрешено экспортировать нефтепродукты из российской нефти только на Украину , и никуда больше (не считая собственный рынок, конечно), а излишки топлива порой образуются не специально. Такие правила в ЕС были приняты очень давно — еще в девятом санкционном пакете.

В определенном смысле вся эта интрига оказывается выгодной российской стороне, ведущей СВО, потому что дизель — важнейшее топливо для военного транспорта.

Что заставило Украину, которая годами поставляла нефть из России в Венгрию и Словакию, перекрыть полностью трубу именно сейчас? Причиной там назвали необходимость отремонтировать пострадавшую от военных действий инфраструктуру, но, скорее всего, это стало лишь предлогом, если ремонт вообще был нужен. В Венгрии и Словакии уверены, что если там и нужен был ремонт, то он уже давно закончен, поэтому основные причины — политические. И в Кремле с этим абсолютно согласны.

Все эти годы, несмотря на СВО, транзит нефти из России в Европу по "Дружбе" через Украину шел почти беспроблемно, за редким исключением. Киев лишь временно вводил санкции против одного из поставщиков — " Лукойла ". Но полностью труба не перекрывалась. Сейчас это произошло впервые. Киев явно идет ва-банк, понимая, что скоро его переговорные позиции станут ниже плинтуса.

Чего он хочет добиться этим энергетическим шантажом? Чтобы Венгрия и Словакия не мешали ему доить Европу. Эти две страны стоят поперек позиции Украины по всем вопросам. Когда в ЕС речь идет о дополнительном финансировании Украины — Будапешт Братислава упираются. Когда речь о принятии нового пакета санкций с полным отказом от российских энергоресурсов — Венгрия и Словакия еще жестче против. Когда идет речь об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз — Венгрия открыто называет это последним гвоздем в гроб ЕС, так как ни Киев, ни Брюссель к такому не готовы.

Венгрия и Словакия ответили на вызов Украины. Начали они с того, что обратились к Хорватии с желанием получать российскую нефть через хорватский порт и далее по трубопроводной системе JANAF (Adria). Тем самым Киеву показали, что украинский маршрут не единственно возможный — есть альтернатива. Причем первые поставки российской нефти уже в пути и прибудут в хорватский порт в начале марта, откуда через пять-десять дней дойдут до нефтеперерабатывающих заводов Венгрии и Словакии.

Кроме того, Будапешт и Братислава нанесли ответный удар и остановили поставки дизеля на Украину до тех пор, пока не восстановится прокачка нефти по "Дружбе". И это вполне логичное решение, потому что странно обеспечивать энергетическую безопасность стране, которая угрожает твоей энергетической безопасности. Значительная часть дизеля на Украину поставляется со словацкого дочернего предприятия венгерской компании MOL.

По официальным данным, Slovnaft обеспечивала десять процентов потребления Украиной дизтоплива. У Киева, конечно, много других поставщиков, однако потеря даже десятой части станет серьезным испытанием. Это не приведет к остановке всего украинского транспорта, но вызовет в моменте дефицит и удорожание топлива.

Украина уже потеряла доходы от транзита нефти и создала себе проблемы с дизелем. Если и это не заставит ее вернуть прокачку по "Дружбе", то могут последовать и более серьезные удары. Что это может быть?

Румыния и Дело в том, что Украина покупает у своих европейских соседей не только дизель, но также электроэнергию и газ, который активно используется для отопления. Так, в декабре 2025 года Венгрия обеспечивала 41% от всего объема импорта электроэнергии на Украину, а Словакия — 21%, то есть в сумме больше половины — целых 62% (данные украинского Минэнерго ). Польша Молдавия , вместе взятые, давали ей всего 38%.

Если Венгрия и Словакия остановят перетоки электроэнергии и поставки газа, то мало соседу не покажется. Украина уже находится на грани блэкаута: свет там выдают по расписанию, зачастую всего на пару часов в день. Лишения 60% импортной электроэнергии энергосистема страны может не выдержать и сложиться как карточный домик, погрузив страну в кромешную тьму. Достаточно одного неверного движения, сбоя. А в зимний период негативные последствия множатся, так как электроэнергия используется и для обогрева, и для приготовления горячей пищи.

Такая же сильно неприятная для Украины ситуация с голубым топливом. Более 70% общего объема газа, который Украина закупала в 2025 году, имеет российское происхождение, посчитали в ExPro Consulting. Поступает он, конечно, из Венгрии и Словакии. При этом газом украинцы зачастую отапливают свои жилища плюс на газовых электростанциях вырабатывается электроэнергия. Остановка Венгрией и Словакией поставок газа на Украину зимой тоже приведет к социальной и гуманитарной катастрофе.

Все стороны это прекрасно понимают. Поэтому Венгрия и Словакия пойдут на такие шаги только при самом экстренном сценарии развития событий.