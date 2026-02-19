Рейтинг@Mail.ru
Семья предполагаемой жертвы экс-принца Эндрю поддержала его задержание
17:30 19.02.2026
Семья предполагаемой жертвы экс-принца Эндрю поддержала его задержание
Семья американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняла брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю в изнасиловании, поблагодарила... РИА Новости, 19.02.2026
Семья предполагаемой жертвы экс-принца Эндрю поддержала его задержание

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Семья американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняла брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю в изнасиловании, поблагодарила британскую полицию за его задержание, сообщает в четверг телеканал CBS.
В четверг полиция долины Темзы задержала опального бывшего принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Также в рамках дела проводятся обыски.
«
"От имени нашей сестры, Вирджинии Робертс Джуффре, мы выражаем признательность британской полиции долины Темзы за их расследование и задержание Эндрю Маунтбеттен-Виндзора… Он никогда не был принцем", - цитирует телеканал заявление двух ее братьев и их жен.
Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию женщине, судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский вины не признал. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет. Букингемский дворец 30 октября того же года заявил, что Карл III начал формальный процесс лишения Эндрю титулов. В том числе брат короля лишился титула принца.
"Идеальный шторм". Досье Эпштейна привело к небывалому скандалу в Европе
