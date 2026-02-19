https://ria.ru/20260219/elektronika-2075607619.html
Аналитик рассказал, когда цены на бюджетную электронику вырастут
Аналитик рассказал, когда цены на бюджетную электронику вырастут
Цены на бюджетную электронику вырастут в ближайшее время, однако покупать новые устройства следует при необходимости, такое мнение высказал аналитик Эльдар... РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Цены на бюджетную электронику вырастут в ближайшее время, однако покупать новые устройства следует при необходимости, такое мнение высказал
аналитик Эльдар Муртазин.
Как указывает портал Videocardz, глава тайваньского разработчика микросхем Phison Electronics Чиень Чен Пань (Chien Cheng Pan) на шоу ChenTalkShow заявил, что многие компании, производящие потребительскую электронику, могут обанкротиться или вовсе исчезнуть к концу 2026 года из-за нехватки оперативной памяти и твердотельных накопителей (SSD). Он отмечает, что в условиях дефицита производители микросхем делают приоритетными заказчиков, разрабатывающих более дорогостоящие устройства. В частности, гендиректор Phison Electronics спрогнозировал значительное сокращение производства персональных компьютеров и телевизоров.
"Я не думаю, что все настолько плачевно. Действительно нагнетают слухи, но бюджетные модели устройств останутся. Просто изменится само понимание бюджетной электроники. Она станет в полтора, а то и два раза дороже", – сказал Муртазин
газете ВЗГЛЯД
.
Он добавил, что смысла бежать за новым новым смартфоном, телевизором и прочими устройствами нет, так как это не имеет смысла. Однако, если же подходит срок замены старого устройства на новое, то стоит озаботиться этим в ближайший месяц–полтора.
"Дальше цены будут каскадами идти вверх. В течение года они уйдут вверх процентов на 30 минимум в зависимости от категории товара. Поэтому имеет смысл закупаться новейшими устройствами, когда вам это нужно", – подчеркнул эксперт.