Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, когда цены на бюджетную электронику вырастут - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/elektronika-2075607619.html
Аналитик рассказал, когда цены на бюджетную электронику вырастут
Аналитик рассказал, когда цены на бюджетную электронику вырастут - РИА Новости, 19.02.2026
Аналитик рассказал, когда цены на бюджетную электронику вырастут
Цены на бюджетную электронику вырастут в ближайшее время, однако покупать новые устройства следует при необходимости, такое мнение высказал аналитик Эльдар... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:49:00+03:00
2026-02-19T20:49:00+03:00
эльдар муртазин
общество
цены
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
https://ria.ru/20260212/rossiyane-2073881674.html
https://ria.ru/20260205/tovary-2072367609.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльдар муртазин, общество, цены, технологии
Эльдар Муртазин, Общество, Цены, Технологии
Аналитик рассказал, когда цены на бюджетную электронику вырастут

Муртазин: цены на бюджетную электронику вырастут в ближайшее время в 2 раза

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Цены на бюджетную электронику вырастут в ближайшее время, однако покупать новые устройства следует при необходимости, такое мнение высказал аналитик Эльдар Муртазин.
Как указывает портал Videocardz, глава тайваньского разработчика микросхем Phison Electronics Чиень Чен Пань (Chien Cheng Pan) на шоу ChenTalkShow заявил, что многие компании, производящие потребительскую электронику, могут обанкротиться или вовсе исчезнуть к концу 2026 года из-за нехватки оперативной памяти и твердотельных накопителей (SSD). Он отмечает, что в условиях дефицита производители микросхем делают приоритетными заказчиков, разрабатывающих более дорогостоящие устройства. В частности, гендиректор Phison Electronics спрогнозировал значительное сокращение производства персональных компьютеров и телевизоров.
Смартфон iPhone 17 Air - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций
12 февраля, 12:43
"Я не думаю, что все настолько плачевно. Действительно нагнетают слухи, но бюджетные модели устройств останутся. Просто изменится само понимание бюджетной электроники. Она станет в полтора, а то и два раза дороже", – сказал Муртазин газете ВЗГЛЯД.
Он добавил, что смысла бежать за новым новым смартфоном, телевизором и прочими устройствами нет, так как это не имеет смысла. Однако, если же подходит срок замены старого устройства на новое, то стоит озаботиться этим в ближайший месяц–полтора.
"Дальше цены будут каскадами идти вверх. В течение года они уйдут вверх процентов на 30 минимум в зависимости от категории товара. Поэтому имеет смысл закупаться новейшими устройствами, когда вам это нужно", – подчеркнул эксперт.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Названы товары, которые россияне чаще всего покупали на зимних распродажах
5 февраля, 08:56
 
Эльдар МуртазинОбществоЦеныТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала