Эксперт объяснил, почему в ВСУ скрывают присутствие иностранных пилотов - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 19.02.2026
Эксперт объяснил, почему в ВСУ скрывают присутствие иностранных пилотов
Эксперт объяснил, почему в ВСУ скрывают присутствие иностранных пилотов - РИА Новости, 19.02.2026
Эксперт объяснил, почему в ВСУ скрывают присутствие иностранных пилотов
Киев сознательно скрывает присутствие иностранных наемников за штурвалами западных истребителей, чтобы поддерживать пропагандистский миф о сохранении... РИА Новости, 19.02.2026
в мире, украина, киев, россия, алексей леонков, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Алексей Леонков, НАТО, F-16
Эксперт объяснил, почему в ВСУ скрывают присутствие иностранных пилотов

Леонков: ВСУ поддерживают миф о сохранении боеспособности собственных ВВС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Киев сознательно скрывает присутствие иностранных наемников за штурвалами западных истребителей, чтобы поддерживать пропагандистский миф о сохранении боеспособности собственных ВВС, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Во вторник издание Intelligence Online сообщило, что частью истребителей F-16 ВВС Украины управляют американские и нидерландские наемники. На следующий день посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что наемники из Нидерландов, управляющие истребителями F-16 на Украине, являются законными военными целями для российской армии.
"Сказка о том, что на Украине есть пилоты, способные пилотировать иностранные самолеты, - это один из элементов пропаганды. Зеленский в последнее время требует, чтобы Украина получала самолеты из европейских стран НАТО... То там Rafal закупит, то Mirage ему пообещают, то Saab JAS 39 Gripen пообещают ему самолетов больше, чем в самой Швеции находится. Эта информация постоянно курсировала, что Зеленский (якобы - ред.) договорился о том, что ему поставят 100, 50 или 150 этих самолетов, они вот-вот появятся на Украине, и, конечно же, эти самолеты (якобы - ред.) будут пилотировать украинские пилоты, потому что... у нее (Украины - ред.) есть на это силы и специалисты", - сказал Леонков.
По мнению эксперта, пропагандистские заверения о том, что управлять поставляемыми Киеву самолетами иностранного производства будут украинские пилоты, были необходимы Киеву для поддержания мифа о сохранении боеспособности собственных ВВС, о наличии соответствующих специалистов и сил.
"Реальность была гораздо неприглядней. Самолеты поставлялись в меньшем количестве... к тому же за штурвалами этих самолетов оказывались иностранные специалисты", - заключил эксперт.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияАлексей ЛеонковНАТОF-16
 
 
