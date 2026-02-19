Эксперт объяснил, почему в ВСУ скрывают присутствие иностранных пилотов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Киев сознательно скрывает присутствие иностранных наемников за штурвалами западных истребителей, чтобы поддерживать пропагандистский миф о сохранении боеспособности собственных ВВС, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.

"Реальность была гораздо неприглядней. Самолеты поставлялись в меньшем количестве... к тому же за штурвалами этих самолетов оказывались иностранные специалисты", - заключил эксперт.