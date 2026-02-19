МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Киев сознательно скрывает присутствие иностранных наемников за штурвалами западных истребителей, чтобы поддерживать пропагандистский миф о сохранении боеспособности собственных ВВС, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Во вторник издание Intelligence Online сообщило, что частью истребителей F-16 ВВС Украины управляют американские и нидерландские наемники. На следующий день посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что наемники из Нидерландов, управляющие истребителями F-16 на Украине, являются законными военными целями для российской армии.
"Сказка о том, что на Украине есть пилоты, способные пилотировать иностранные самолеты, - это один из элементов пропаганды. Зеленский в последнее время требует, чтобы Украина получала самолеты из европейских стран НАТО... То там Rafal закупит, то Mirage ему пообещают, то Saab JAS 39 Gripen пообещают ему самолетов больше, чем в самой Швеции находится. Эта информация постоянно курсировала, что Зеленский (якобы - ред.) договорился о том, что ему поставят 100, 50 или 150 этих самолетов, они вот-вот появятся на Украине, и, конечно же, эти самолеты (якобы - ред.) будут пилотировать украинские пилоты, потому что... у нее (Украины - ред.) есть на это силы и специалисты", - сказал Леонков.
По мнению эксперта, пропагандистские заверения о том, что управлять поставляемыми Киеву самолетами иностранного производства будут украинские пилоты, были необходимы Киеву для поддержания мифа о сохранении боеспособности собственных ВВС, о наличии соответствующих специалистов и сил.
"Реальность была гораздо неприглядней. Самолеты поставлялись в меньшем количестве... к тому же за штурвалами этих самолетов оказывались иностранные специалисты", - заключил эксперт.
