Экс-главврач Балашихинской больницы предстанет перед судом за взятки
Экс-главврач Балашихинской больницы предстанет перед судом за взятки - РИА Новости, 19.02.2026
Экс-главврач Балашихинской больницы предстанет перед судом за взятки
Бывший главврач Балашихинской больницы предстанет перед судом по делу о взятках на сумму порядка 22 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бывший главврач Балашихинской больницы предстанет перед судом по делу о взятках на сумму порядка 22 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что депутат городского совета депутатов Балашихи
, главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов подозревается во взяточничестве почти на 8 миллионов рублей.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГБУЗ Балашихинская ЦРБ. Он обвиняется в тринадцати эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ
- семь эпизодов, пункты "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ – шесть эпизодов)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий
.
По данным следствия, обвиняемый с июня 2021 по сентябрь 2024 года, будучи главврачом, ежемесячно требовал от подчиненных взятки за общее покровительство и попустительство по службе, а в случае отказа угрожал проблемами в профессиональной сфере. Таким образом он получил около 22 миллионов рублей.
Отмечается, что следователем проведено более 40 допросов и очных ставок, осуществлены обыски по местам жительства и работы обвиняемого, изъята и изучена должностная документация, получены выписки о движении денежных средств по банковским счетам фигуранта. Кроме того, в качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 107 миллионов рублей.