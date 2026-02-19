Экс-главврач Балашихинской больницы предстанет перед судом за взятки

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бывший главврач Балашихинской больницы предстанет перед судом по делу о взятках на сумму порядка 22 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что депутат городского совета депутатов Балашихи , главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов подозревается во взяточничестве почти на 8 миллионов рублей.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГБУЗ Балашихинская ЦРБ. Он обвиняется в тринадцати эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ - семь эпизодов, пункты "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ – шесть эпизодов)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий

По данным следствия, обвиняемый с июня 2021 по сентябрь 2024 года, будучи главврачом, ежемесячно требовал от подчиненных взятки за общее покровительство и попустительство по службе, а в случае отказа угрожал проблемами в профессиональной сфере. Таким образом он получил около 22 миллионов рублей.