ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

"От международных партнеров получены гарантии, а также завершены согласованные ранее действия со стороны властей (Украины - ред.)", - отметила она.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.