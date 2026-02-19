Рейтинг@Mail.ru
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/ekonomika-2075586238.html
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита - РИА Новости, 19.02.2026
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов, сообщила в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:04:00+03:00
2026-02-19T19:04:00+03:00
украина
киев
мвф
мирный план сша по украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148586/86/1485868643_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0ac99ca965c09512b300bacef0b2a578.jpg
https://ria.ru/20260219/tramp-2075578528.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148586/86/1485868643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a6a0b424631107cbec9bc56ea13532c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, мвф, мирный план сша по украине, в мире
Украина, Киев, МВФ, Мирный план США по Украине, В мире
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита

МВФ в ближайшие дни примет решение о новом кредите Украине в $8,1 млрд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"В ближайшие дни планируется представить этот вопрос на рассмотрение исполнительному совету", - ответила она на вопрос агентства в ходе брифинга, комментируя возможный срок одобрения Киеву новой кредитной программы.
Козак добавила, что речь идет о потенциальном доступе Украины к финансированию в объеме 8,1 миллиарда долларов, которое было предварительно одобрено на рабочем уровне в ноябре 2025 года.
"От международных партнеров получены гарантии, а также завершены согласованные ранее действия со стороны властей (Украины - ред.)", - отметила она.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп хочет достигнуть мира на Украине до осени, пишет NYT
Вчера, 18:35
 
УкраинаКиевМВФМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала