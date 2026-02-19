https://ria.ru/20260219/ekonomika-2075586238.html
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита - РИА Новости, 19.02.2026
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов, сообщила в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:04:00+03:00
2026-02-19T19:04:00+03:00
2026-02-19T19:04:00+03:00
украина
киев
мвф
мирный план сша по украине
в мире
украина
киев
Новости
ru-RU
МВФ в ближайшие дни примет решение о новом кредите Украине в $8,1 млрд
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита в объеме 8,1 миллиарда долларов, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"В ближайшие дни планируется представить этот вопрос на рассмотрение исполнительному совету", - ответила она на вопрос агентства в ходе брифинга, комментируя возможный срок одобрения Киеву
новой кредитной программы.
Козак добавила, что речь идет о потенциальном доступе Украины
к финансированию в объеме 8,1 миллиарда долларов, которое было предварительно одобрено на рабочем уровне в ноябре 2025 года.
"От международных партнеров получены гарантии, а также завершены согласованные ранее действия со стороны властей (Украины - ред.)", - отметила она.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.