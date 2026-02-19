Рейтинг@Mail.ru
ЕК оценила информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину - РИА Новости, 19.02.2026
16:37 19.02.2026
ЕК оценила информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину
ЕК оценила информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину - РИА Новости, 19.02.2026
ЕК оценила информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину
Еврокомиссия оценивает информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину на фоне прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба", оценивает... РИА Новости, 19.02.2026
в мире
венгрия
украина
брюссель
анна-каиса итконен
петер сийярто
еврокомиссия
в мире, венгрия, украина, брюссель, анна-каиса итконен, петер сийярто, еврокомиссия
ЕК оценила информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину

ЕК заявила о праве Венгрии остановить поставки дизеля на Украину

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Еврокомиссия оценивает информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину на фоне прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба", оценивает ситуацию, но, в принципе, страны имеют право ограничивать такие поставки при строгих условиях, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы находимся в процессе оценки этой информации, потому что это очень развивающаяся история. В принципе, любые подобные экспортные ограничения возможны, но при очень строгих условиях, но опять же это то, что мы сейчас должны оценить. За последние дни произошло очень много событий", - сказала представитель ЕК.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Венгрия ничем не обязана Украине, заявил Сийярто
18 февраля, 15:02
 
В миреВенгрияУкраинаБрюссельАнна-Каиса ИтконенПетер СийяртоЕврокомиссия
 
 
