ЕК оценила информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Еврокомиссия оценивает информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину на фоне прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба", оценивает ситуацию, но, в принципе, страны имеют право ограничивать такие поставки при строгих условиях, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы находимся в процессе оценки этой информации, потому что это очень развивающаяся история. В принципе, любые подобные экспортные ограничения возможны, но при очень строгих условиях, но опять же это то, что мы сейчас должны оценить. За последние дни произошло очень много событий", - сказала представитель ЕК.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
