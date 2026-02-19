ЕК оценила информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Еврокомиссия оценивает информацию о прекращении поставок Венгрией дизеля на Украину на фоне прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба", оценивает ситуацию, но, в принципе, страны имеют право ограничивать такие поставки при строгих условиях, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.