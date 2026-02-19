Рейтинг@Mail.ru
В Египте рассказали, когда аэропорт Эль-Аламейна начнет принимать россиян
06:24 19.02.2026
В Египте рассказали, когда аэропорт Эль-Аламейна начнет принимать россиян
В Египте рассказали, когда аэропорт Эль-Аламейна начнет принимать россиян - РИА Новости, 19.02.2026
В Египте рассказали, когда аэропорт Эль-Аламейна начнет принимать россиян
Египетские аэропорты Александрии и Эль-Аламейна, расположенных на побережье Средиземного моря, начнут принимать туристов из России уже этим летом, сообщил РИА... РИА Новости, 19.02.2026
египет
александрия
россия
В Египте рассказали, когда аэропорт Эль-Аламейна начнет принимать россиян

РИА Новости: аэропорт Эль-Аламейна начнет принимать туристов из РФ летом

КАИР, 19 фев - РИА Новости. Египетские аэропорты Александрии и Эль-Аламейна, расположенных на побережье Средиземного моря, начнут принимать туристов из России уже этим летом, сообщил РИА Новости глава управления аэропортов Египта Ваиль ан-Нашар.
"Международные аэропорты Эль-Аламейна и Александрии начнут принимать российских туристов с лета в рамках усилий по активизации туризма на северном побережье Египта", - сказал ан-Нашар, добавив, что это означает открытие новых направлений для российских туристов в Египте.
Вид на крепость Кайт-Бей в Александрии, Египет - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россиян попросили соблюдать местные традиции при поездках в Египет
8 февраля, 14:34
8 февраля, 14:34
По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, аэропорт "Борг-эль-Араб" в Александрии демонстрирует хороший уровень готовности к приему рейсов из России и в целом соответствует требованиям российской стороны.
Ранее посол РФ в Египте Георгий Борисенко сообщил в интервью РИА Новости, что прямое авиасообщение России с египетской Александрией откроется быстрее, чем с Эль-Аламейном. По его словам, точные сроки запуска рейсов пока не определены.
В ноябре 2025 года замглавы Росавиации Алексей Буевич сообщал, что агентство рассчитывает на запуск прямых рейсов из России на курорты средиземноморского побережья Египта – Эль-Аламейн и Александрию - в ближайшее время.
Египет, известный на российском рынке курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада на Красном море, в последние годы активно развивает средиземноморское направление, где также возводятся новые современные туристические центры.
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Египет заинтересован в развитии туризма с Россией, заявил Оверчук
17 сентября 2025, 01:43
17 сентября 2025, 01:43
 
