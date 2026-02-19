В Египте рассказали, когда аэропорт Эль-Аламейна начнет принимать россиян

КАИР, 19 фев - РИА Новости. Египетские аэропорты Александрии и Эль-Аламейна, расположенных на побережье Средиземного моря, начнут принимать туристов из России уже этим летом, сообщил РИА Новости глава управления аэропортов Египта Ваиль ан-Нашар.