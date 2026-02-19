Ефимов: в Москве отреставрируют доходный дом Николая Высоцкого

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Доходный дом Николая Высоцкого отреставрируют в Басманном районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Басманном районе планируется провести капитальный ремонт и реставрацию доходного дома Николая Высоцкого. Соответствующий проект получил положительное заключение экспертизы. В ходе предстоящих работ объекту культурного наследия вернут исторический вид", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что в рамках работ специалисты проведут реставрацию фасада и лепного декора. Также им предстоит воссоздавать утраченные декоративные элементы и колористическое решение, восстановить конфигурацию крыши.

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Доходный дом Николая Высоцкого в Москве © Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Доходный дом Николая Высоцкого в Москве

Изначально здание на углу Новой Басманной улицы и Басманного переулка построили в последней четверти XVIII века. Спустя время его перестроили в качестве главного дома городской усадьбы генерал-майора Николая Высоцкого. Он был племянником князя Григория Потемкина. На данный момент здание используют в качестве офисного, добавляется в пресс-релизе.

Также в рамках работ специалисты модернизируют системы электроснабжения, отопления и вентиляции, установят системы молниезащиты на крыше и обработают специальными составами деревянные кровельные конструкции.