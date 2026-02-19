Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве отреставрируют доходный дом Николая Высоцкого - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/efimov-2075403678.html
Ефимов: в Москве отреставрируют доходный дом Николая Высоцкого
Ефимов: в Москве отреставрируют доходный дом Николая Высоцкого - РИА Новости, 19.02.2026
Ефимов: в Москве отреставрируют доходный дом Николая Высоцкого
Доходный дом Николая Высоцкого отреставрируют в Басманном районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:09:00+03:00
2026-02-19T11:09:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве отреставрируют доходный дом Николая Высоцкого

Ефимов: в Басманном районе Москвы отреставрируют доходный дом Николая Высоцкого

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Доходный дом Николая Высоцкого отреставрируют в Басманном районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Басманном районе планируется провести капитальный ремонт и реставрацию доходного дома Николая Высоцкого. Соответствующий проект получил положительное заключение экспертизы. В ходе предстоящих работ объекту культурного наследия вернут исторический вид", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках работ специалисты проведут реставрацию фасада и лепного декора. Также им предстоит воссоздавать утраченные декоративные элементы и колористическое решение, восстановить конфигурацию крыши.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыДоходный дом Николая Высоцкого в Москве
Доходный дом Николая Высоцкого в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Доходный дом Николая Высоцкого в Москве
Изначально здание на углу Новой Басманной улицы и Басманного переулка построили в последней четверти XVIII века. Спустя время его перестроили в качестве главного дома городской усадьбы генерал-майора Николая Высоцкого. Он был племянником князя Григория Потемкина. На данный момент здание используют в качестве офисного, добавляется в пресс-релизе.
Также в рамках работ специалисты модернизируют системы электроснабжения, отопления и вентиляции, установят системы молниезащиты на крыше и обработают специальными составами деревянные кровельные конструкции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил каждый год проводить в столице реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала