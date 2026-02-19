Рейтинг@Mail.ru
На МКАД произошло ДТП с участием автобуса - РИА Новости, 19.02.2026
14:26 19.02.2026 (обновлено: 14:29 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/dtp-2075483971.html
На МКАД произошло ДТП с участием автобуса
ДТП с участием автобуса перевозчика Московской области произошло в Москве в четверг, пострадавших нет, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ДТП с участием автобуса перевозчика Московской области произошло в Москве в четверг, пострадавших нет, сообщает столичный департамент транспорта.
"Сегодня около 12.30 на первом километре МКАД, произошел инцидент с участием автобуса перевозчика Московской области. Пострадавших нет. На месте работали сотрудники экстренных служб", - говорится в сообщении в канале в мессенджере MAX.

Отмечается, что движение по шоссе Энтузиастов временно ограничено до одной полосы в сторону области.
