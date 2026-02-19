https://ria.ru/20260219/dtp-2075483971.html
На МКАД произошло ДТП с участием автобуса
На МКАД произошло ДТП с участием автобуса - РИА Новости, 19.02.2026
На МКАД произошло ДТП с участием автобуса
ДТП с участием автобуса перевозчика Московской области произошло в Москве в четверг, пострадавших нет, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:26:00+03:00
2026-02-19T14:26:00+03:00
2026-02-19T14:29:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075430507_0:268:2958:1932_1920x0_80_0_0_547a9dfe2a6d2704fa362fa52a25ca70.jpg
https://ria.ru/20260219/avtojurist-2075437093.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075430507_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_6dc2d4480dd032dceb208e25934bbc58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), москва, новый год
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Новый год
На МКАД произошло ДТП с участием автобуса
На МКАД произошло ДТП с участием подмосковного автобуса, пострадавших нет