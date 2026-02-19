https://ria.ru/20260219/dtp-2075405661.html
В Подмосковье на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП
2026-02-19T10:40:00+03:00
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пять аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон", пострадавших нет, движение транспортных средств в сторону Москвы ограничено, сообщили в подмосковном главке МВД.
Почти две трети от месячной нормы осадков выпадет до утра пятницы в Москве
, ожидается самый сильный снегопад этой зимы, сообщил РИА Новости ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Сегодня примерно в 08.10 на 85 километре трассы М-4 "Дон" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на данном участке автодороги произошло пять аварий с участием 12 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Отмечается, что движение транспортных средств в сторону Москвы ограничено, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.