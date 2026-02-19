Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП - РИА Новости, 19.02.2026
10:40 19.02.2026
В Подмосковье на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП
В Подмосковье на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП
Пять аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон", пострадавших нет, движение транспортных средств в сторону Москвы ограничено, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия, москва, евгений тишковец
Происшествия, Москва, Евгений Тишковец
В Подмосковье на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП

На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramДТП на трассе М-4 "Дон"
ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
ДТП на трассе М-4 "Дон"
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пять аварий с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон", пострадавших нет, движение транспортных средств в сторону Москвы ограничено, сообщили в подмосковном главке МВД.
Почти две трети от месячной нормы осадков выпадет до утра пятницы в Москве, ожидается самый сильный снегопад этой зимы, сообщил РИА Новости ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня примерно в 08.10 на 85 километре трассы М-4 "Дон" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на данном участке автодороги произошло пять аварий с участием 12 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что движение транспортных средств в сторону Москвы ограничено, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.
В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада
ПроисшествияМоскваЕвгений Тишковет
 
 
