ЕК заявила, что не будет торопить Украину с ремонтом "Дружбы"

БРЮССЕЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Еврокомиссия не собирается торопить Киев с восстановлением поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы находимся в контакте со всеми сторонами, <...> чтобы внести ясность в сроки ремонта. Мы не подталкиваем Украину, не оказываем на нее давления и не устанавливаем крайних сроков", — сказала она на брифинге в Брюсселе.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения трубопровода.
Он берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
Накануне эти страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.