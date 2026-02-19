Рейтинг@Mail.ru
ЕК заявила, что не будет торопить Украину с ремонтом "Дружбы" - РИА Новости, 19.02.2026
15:11 19.02.2026 (обновлено: 18:13 19.02.2026)
ЕК заявила, что не будет торопить Украину с ремонтом "Дружбы"
ЕК заявила, что не будет торопить Украину с ремонтом "Дружбы"
Еврокомиссия не собирается торопить Киев с восстановлением поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. РИА Новости, 19.02.2026
в мире, украина, венгрия, словакия, анна-каиса итконен, еврокомиссия, нефтепровод "дружба", петер сийярто, энергетика, нефть
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Еврокомиссия не собирается торопить Киев с восстановлением поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы находимся в контакте со всеми сторонами, <...> чтобы внести ясность в сроки ремонта. Мы не подталкиваем Украину, не оказываем на нее давления и не устанавливаем крайних сроков", — сказала она на брифинге в Брюсселе.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Европа переплатила более 20 миллиардов евро после отказа от нефти из России
17 февраля, 07:38
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения трубопровода.

Он берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
Накануне эти страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаВенгрияСловакияАнна-Каиса ИтконенЕврокомиссияНефтепровод "Дружба"Петер СийяртоЭнергетикаНефть
 
 
