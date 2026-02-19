https://ria.ru/20260219/dron-2075440909.html
Силы ПВО сбили 301 беспилотник за сутки
Силы ПВО сбили 301 беспилотник за сутки - РИА Новости, 19.02.2026
Силы ПВО сбили 301 беспилотник за сутки
Средствами ПВО уничтожены две управляемые авиационные бомбы, 10 снарядов HIMARS, 301 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2026
Силы ПВО сбили 301 беспилотник за сутки
