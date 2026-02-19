Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 301 беспилотник за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 19.02.2026 (обновлено: 12:49 19.02.2026)
Силы ПВО сбили 301 беспилотник за сутки
Силы ПВО сбили 301 беспилотник за сутки - РИА Новости, 19.02.2026
Силы ПВО сбили 301 беспилотник за сутки
Средствами ПВО уничтожены две управляемые авиационные бомбы, 10 снарядов HIMARS, 301 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
Силы ПВО сбили 301 беспилотник за сутки

МО РФ: силы ПВО сбили 2 авиабомбы и 301 БПЛА за сутки

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Средствами ПВО уничтожены две управляемые авиационные бомбы, 10 снарядов HIMARS, 301 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 301 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115432 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27768 танков и других боевых бронированных машин, 1668 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33376 орудий полевой артиллерии и минометов, 54769 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
