В Домодедово сообщили о штатной работе во время снегопада

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы согласно расписанию, вылет одного рейса в Абу-Даби перенесен из-за отсутствия допуска экипажа к выполнению рейсов в текущих метеоусловиях, сообщили РИА Новости в аэропорту.

Аэропорт также принял два рейса, следовавших в другие авиагавани. При этом в "Домодедово" предупредили о возможных незначительных корректировках расписания в связи с временным закрытием взлетно-посадочной полосы для очистки от снега.