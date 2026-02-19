https://ria.ru/20260219/domodedovo-2075407109.html
В Домодедово сообщили о штатной работе во время снегопада
Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы согласно расписанию, вылет одного рейса в Абу-Даби перенесен из-за отсутствия допуска экипажа к выполнению рейсов в... РИА Новости, 19.02.2026
Домодедово обслуживает рейсы по расписанию, один вылет перенесен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы согласно расписанию, вылет одного рейса в Абу-Даби перенесен из-за отсутствия допуска экипажа к выполнению рейсов в текущих метеоусловиях, сообщили РИА Новости в аэропорту.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве
может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"С трех часов ночи 19 февраля аэропорт Домодедово
работает в условиях сильного снегопада. Мы принимаем и отправляем воздушные суда авиакомпаний-партнеров согласно расписанию. Незначительные корректировки времени вылета до 30 минут возможны в связи с временным закрытием взлетно-посадочной полосы для очистки от снега... Вылет одного рейса в Абу-Даби
был перенесен на более поздний срок из-за отсутствия метеорологического минимума у летного экипажа", - рассказали в "Домодедово".
Аэропорт также принял два рейса, следовавших в другие авиагавани. При этом в "Домодедово" предупредили о возможных незначительных корректировках расписания в связи с временным закрытием взлетно-посадочной полосы для очистки от снега.
Как уточнили в авиагавани, были заранее усилены смены работников, задействованных в очистке перрона и взлетно-посадочной полосы, работают 62 единицы снегоуборочной техники.