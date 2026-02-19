https://ria.ru/20260219/dollar-2075415667.html
Турецкие власти не запрещали прием старых долларов, сообщил источник
Турецкие власти не запрещали прием старых долларов, сообщил источник - РИА Новости, 19.02.2026
Турецкие власти не запрещали прием старых долларов, сообщил источник
Власти Турции не давали указаний о запрете приёма долларов старого образца в обменных пунктах, это решение сами пункты приняли из-за риска оборота фальшивых... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:19:00+03:00
2026-02-19T11:19:00+03:00
2026-02-19T11:19:00+03:00
Турецкие власти не запрещали прием старых долларов, сообщил источник
РИА Новости: турецкие власти не запрещали прием старых долларов
АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. Власти Турции не давали указаний о запрете приёма долларов старого образца в обменных пунктах, это решение сами пункты приняли из-за риска оборота фальшивых купюр, заявил РИА Новости осведомлённый источник в правительстве.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что ряд обменных пунктов в Анкаре
вновь перестал принимать купюры номиналом 50 и 100 долларов старого образца: они либо полностью отказываются их брать, либо обменивают на лиры по заниженному курсу. Часть представителей рынка ссылалась на установку от центрального банка Турции
вовсе не принимать такие купюры.
"Есть такая ситуация. Но она не связана с решением властей, это инициатива самих обменных пунктов, которые приняли такое решение на фоне риска оборота фальшивых купюр на рынке", — сказал собеседник агентства.
Прошлым летом туристы из России
, находившиеся в Турции, уже сталкивались с аналогичной проблемой. Фиксировались случаи отказа в приёме старых долларовых банкнот либо их обмена по заниженному курсу из-за опасений подделок и ограниченного спроса на такие купюры.
Официальный курс доллара к лире, установленный Центральным банком Турции на 19 февраля, составляет около 43 лир за доллар; показатель может незначительно колебаться в течение дня.