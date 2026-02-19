Рейтинг@Mail.ru
Турецкие власти не запрещали прием старых долларов, сообщил источник - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/dollar-2075415667.html
Турецкие власти не запрещали прием старых долларов, сообщил источник
Турецкие власти не запрещали прием старых долларов, сообщил источник - РИА Новости, 19.02.2026
Турецкие власти не запрещали прием старых долларов, сообщил источник
Власти Турции не давали указаний о запрете приёма долларов старого образца в обменных пунктах, это решение сами пункты приняли из-за риска оборота фальшивых... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:19:00+03:00
2026-02-19T11:19:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_56f97bd17bfeb5e1ead1c0d7a1cd56f5.jpg
https://ria.ru/20251225/zhitel-2064736089.html
турция
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f184649e9c08a70ff660169df14e698d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), россия
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия
Турецкие власти не запрещали прием старых долларов, сообщил источник

РИА Новости: турецкие власти не запрещали прием старых долларов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. Власти Турции не давали указаний о запрете приёма долларов старого образца в обменных пунктах, это решение сами пункты приняли из-за риска оборота фальшивых купюр, заявил РИА Новости осведомлённый источник в правительстве.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что ряд обменных пунктов в Анкаре вновь перестал принимать купюры номиналом 50 и 100 долларов старого образца: они либо полностью отказываются их брать, либо обменивают на лиры по заниженному курсу. Часть представителей рынка ссылалась на установку от центрального банка Турции вовсе не принимать такие купюры.
"Есть такая ситуация. Но она не связана с решением властей, это инициатива самих обменных пунктов, которые приняли такое решение на фоне риска оборота фальшивых купюр на рынке", — сказал собеседник агентства.
Прошлым летом туристы из России, находившиеся в Турции, уже сталкивались с аналогичной проблемой. Фиксировались случаи отказа в приёме старых долларовых банкнот либо их обмена по заниженному курсу из-за опасений подделок и ограниченного спроса на такие купюры.
Официальный курс доллара к лире, установленный Центральным банком Турции на 19 февраля, составляет около 43 лир за доллар; показатель может незначительно колебаться в течение дня.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Турок поверил ИИ-видео с Эрдоганом и отдал мошенникам 58 тысяч долларов
25 декабря 2025, 22:28
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала