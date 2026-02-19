Турецкие власти не запрещали прием старых долларов, сообщил источник

АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. Власти Турции не давали указаний о запрете приёма долларов старого образца в обменных пунктах, это решение сами пункты приняли из-за риска оборота фальшивых купюр, заявил РИА Новости осведомлённый источник в правительстве.

"Есть такая ситуация. Но она не связана с решением властей, это инициатива самих обменных пунктов, которые приняли такое решение на фоне риска оборота фальшивых купюр на рынке", — сказал собеседник агентства.