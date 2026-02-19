Рейтинг@Mail.ru
Долиной поступали угрозы, рассказал представитель певицы - РИА Новости, 19.02.2026
15:35 19.02.2026
Долиной поступали угрозы, рассказал представитель певицы
Долиной поступали угрозы, рассказал представитель певицы - РИА Новости, 19.02.2026
Долиной поступали угрозы, рассказал представитель певицы
Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что певице поступали угрозы, по этим фактам ведется доследственная... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
россия
москва
лариса долина
сергей пудовкин
дело о квартире долиной
происшествия, россия, москва, лариса долина, сергей пудовкин, дело о квартире долиной
Происшествия, Россия, Москва, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Дело о квартире Долиной
Долиной поступали угрозы, рассказал представитель певицы

РИА Новости: представитель Долиной Пудовкин рассказал, что ей поступали угрозы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что певице поступали угрозы, по этим фактам ведется доследственная проверка.
«
"Угрозы, действительно, были. Один преступник находится под подпиской невыезде и дает показания. Относительно двух других дел проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.
Открытие Moscow Jazz Festival 2023 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
3 февраля, 18:36
3 февраля, 18:36
Как уточнил Пудовкин, певице уже принесли извинения.
«
"Но в данном случае прощать или не прощать - это решение суда. Угрозы были сделаны публично, решение по уголовному наказанию будет принимать соответствующий судебный орган", - отметил он.
Представители Долиной напомнил, что угрозы, травля и оскорбления недопустимы в цивилизованном обществе.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Роспатент получил заявку от имени Долиной на регистрацию товарного знака
18 февраля, 16:13
18 февраля, 16:13
«
"Любой другой, угрожающий жизни и спокойствию Ларисы Александровны Долиной поступок или действие также будет преследоваться по закону", - заключил Пудовкин.
Ранее в СМИ сообщалось, что Долина опасается за свою жизнь из-за поступающих в ее адрес угроз от неизвестных лиц.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку, после чего начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, "вдохновившиеся" ситуацией.
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Появились новые подробности о деле Долиной
5 февраля, 10:10
5 февраля, 10:10
 
ПроисшествияРоссияМоскваЛариса ДолинаСергей ПудовкинДело о квартире Долиной
 
 
