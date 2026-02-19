Долиной поступали угрозы, рассказал представитель певицы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что певице поступали угрозы, по этим фактам ведется доследственная проверка.
«
"Угрозы, действительно, были. Один преступник находится под подпиской невыезде и дает показания. Относительно двух других дел проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил Пудовкин, певице уже принесли извинения.
«
"Но в данном случае прощать или не прощать - это решение суда. Угрозы были сделаны публично, решение по уголовному наказанию будет принимать соответствующий судебный орган", - отметил он.
Представители Долиной напомнил, что угрозы, травля и оскорбления недопустимы в цивилизованном обществе.
«
"Любой другой, угрожающий жизни и спокойствию Ларисы Александровны Долиной поступок или действие также будет преследоваться по закону", - заключил Пудовкин.
Ранее в СМИ сообщалось, что Долина опасается за свою жизнь из-за поступающих в ее адрес угроз от неизвестных лиц.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку, после чего начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, "вдохновившиеся" ситуацией.
