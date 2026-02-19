https://ria.ru/20260219/dolina-2075503881.html
Расследование дела об угрозе Долиной убийством приостановили
Расследование дела об угрозе Долиной убийством приостановили - РИА Новости, 19.02.2026
Расследование дела об угрозе Долиной убийством приостановили
Расследование дела об угрозе убийством Ларисе Долиной приостановлено, следствие не смогло найти человека, ей угрожавшего, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:24:00+03:00
2026-02-19T15:24:00+03:00
2026-02-19T15:43:00+03:00
лариса долина
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_d6e6c6ebe778bc0fbedd862d115f2458.jpg
https://ria.ru/20260203/dolina-2072007355.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9728e42236f802f7d9cb09a0a47ccf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, происшествия, россия
Лариса Долина, Происшествия, Россия
Расследование дела об угрозе Долиной убийством приостановили
РИА Новости: Апарина сообщила о приостановке дела об угрозе Долиной убийством