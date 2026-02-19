Рейтинг@Mail.ru
Расследование дела об угрозе Долиной убийством приостановили - РИА Новости, 19.02.2026
15:24 19.02.2026 (обновлено: 15:43 19.02.2026)
Расследование дела об угрозе Долиной убийством приостановили
Расследование дела об угрозе убийством Ларисе Долиной приостановлено, следствие не смогло найти человека, ей угрожавшего, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.02.2026
Расследование дела об угрозе Долиной убийством приостановили

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 19 фев - РИА Новости. Расследование дела об угрозе убийством Ларисе Долиной приостановлено, следствие не смогло найти человека, ей угрожавшего, сообщила РИА Новости представитель певицы в суде Ксения Апарина.
О возбуждении дела об угрозах Долиной стало известно в Балашихинском городском суде перед началом рассмотрения дела об афере с ее квартирой в ноябре прошлого года.
"Производство предварительного следствия приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого", - сказала Апарина.
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
3 февраля, 18:36
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
