Суд увеличил срок в колонии курьеру, забравшей деньги у Долиной
Суд увеличил срок в колонии курьеру, забравшей деньги у Долиной - РИА Новости, 19.02.2026
Суд увеличил срок в колонии курьеру, забравшей деньги у Долиной
Московский областной суд увеличил на три месяца срок наказания курьеру Анжеле Цырульниковой, забравшей деньги певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.02.2026
Суд увеличил срок в колонии курьеру, забравшей деньги у Долиной
РИА Новости: суд увеличил на 3 месяца срок курьеру, забравшей деньги у Долиной