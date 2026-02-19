https://ria.ru/20260219/dolina-2075488492.html
Долина не получала денег от дропперов, заявила представитель певицы
Долина не получала денег от дропперов, заявила представитель певицы - РИА Новости, 19.02.2026
Долина не получала денег от дропперов, заявила представитель певицы
Лариса Долина не получала денег от дропперов, которых суд в Марий Эл обязал выплатить ей многомиллионную сумму как незаконное обогащение в рамках уголовного... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:35:00+03:00
2026-02-19T14:35:00+03:00
2026-02-19T14:35:00+03:00
лариса долина
дело о квартире долиной
Новости
ru-RU
Долина не получала денег от дропперов, заявила представитель певицы
Долина не получала денег от дропперов, которые взыскал суд в Марий Эл
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 19 фев - РИА Новости. Лариса Долина не получала денег от дропперов, которых суд в Марий Эл обязал выплатить ей многомиллионную сумму как незаконное обогащение в рамках уголовного дела об афере с ее квартирой, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Йошкар-Олинский городской суд ранее взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу Долиной
как неосновательное обогащение, включая проценты за пользование чужими денежными средствами
"Насколько мне известно, ничего не приходило", - сказала она.
Как следует из решения суда (имеется в распоряжении РИА Новости), всего суд взыскал в пользу народной артистки денежные средства в размере 62 миллионов 743 тысяч 722 рублей 50 копеек (включая проценты за пользование чужими денежными средствами). Средства были взысканы с десяти ответчиков. Среди них четверо фигурантов уголовного дела, получившие в прошлом году от 4 до 7 лет колонии.