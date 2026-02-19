Долина не получала денег от дропперов, заявила представитель певицы

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 19 фев - РИА Новости. Лариса Долина не получала денег от дропперов, которых суд в Марий Эл обязал выплатить ей многомиллионную сумму как незаконное обогащение в рамках уголовного дела об афере с ее квартирой, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Как следует из решения суда (имеется в распоряжении РИА Новости), всего суд взыскал в пользу народной артистки денежные средства в размере 62 миллионов 743 тысяч 722 рублей 50 копеек (включая проценты за пользование чужими денежными средствами). Средства были взысканы с десяти ответчиков. Среди них четверо фигурантов уголовного дела, получившие в прошлом году от 4 до 7 лет колонии.