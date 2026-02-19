Рейтинг@Mail.ru
Долина опасается за свою жизнь, сообщила представитель певицы
14:06 19.02.2026
Долина опасается за свою жизнь, сообщила представитель певицы
Долина опасается за свою жизнь, сообщила представитель певицы - РИА Новости, 19.02.2026
Долина опасается за свою жизнь, сообщила представитель певицы
Представитель певицы Ларисы Долиной в суде заявила, что певица продолжает опасаться за свою жизнь и здоровье в связи с уголовным делом об афере с ее квартирой,... РИА Новости, 19.02.2026
московская область (подмосковье), москва, лариса долина, московский областной суд, дело о квартире долиной
Московская область (Подмосковье), Москва, Лариса Долина, Московский областной суд, Дело о квартире Долиной
Долина опасается за свою жизнь, сообщила представитель певицы

Долина опасается за свою жизнь из-за дела об афере с квартирой

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 19 фев - РИА Новости. Представитель певицы Ларисы Долиной в суде заявила, что певица продолжает опасаться за свою жизнь и здоровье в связи с уголовным делом об афере с ее квартирой, передает корреспондент РИА Новости из Московского областного суда.
"Угрозы ее безопасности были представлены ещё в суде первой инстанции… Лариса Александровна опасается за свою жизнь и здоровье", - сказала представитель певицы перед тем, как суд вынес решение о закрытии судебного заседания по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор четырем фигурантам.
Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября прошлого года приговорил Анжелу Цырульникову к семи годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей, Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Артур Каменецкий – семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Роспатент получил заявку от имени Долиной на регистрацию товарного знака
Московская область (Подмосковье)МоскваЛариса ДолинаМосковский областной судДело о квартире Долиной
 
 
