Долина опасается за свою жизнь, сообщила представитель певицы

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 19 фев - РИА Новости. Представитель певицы Ларисы Долиной в суде заявила, что певица продолжает опасаться за свою жизнь и здоровье в связи с уголовным делом об афере с ее квартирой, передает корреспондент РИА Новости из Московского областного суда.

"Угрозы ее безопасности были представлены ещё в суде первой инстанции… Лариса Александровна опасается за свою жизнь и здоровье", - сказала представитель певицы перед тем, как суд вынес решение о закрытии судебного заседания по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор четырем фигурантам.