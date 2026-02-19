МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине распылили в салоне автобуса содержимое газового баллончика в ходе силовой мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Днепре (до переименования Киевом Днепропетровск – ред.) сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) залили газом из баллончика маршрутку, чтобы вынудить выйти мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.