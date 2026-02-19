Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске сотрудники ТЦК распылили газ в автобусе с мобилизованными
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 19.02.2026
В Днепропетровске сотрудники ТЦК распылили газ в автобусе с мобилизованными
В Днепропетровске сотрудники ТЦК распылили газ в автобусе с мобилизованными - РИА Новости, 19.02.2026
В Днепропетровске сотрудники ТЦК распылили газ в автобусе с мобилизованными
Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине распылили в салоне автобуса содержимое газового баллончика в ходе силовой мобилизации, сообщило украинское... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:19:00+03:00
2026-02-19T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровск
днепр (река)
вооруженные силы украины
украина
днепропетровск
днепр (река)
украина, днепропетровск, днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровск, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске сотрудники ТЦК распылили газ в автобусе с мобилизованными

В Днепропетровске сотрудники ТЦК распылили газ в автобусе в ходе мобилизации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине распылили в салоне автобуса содержимое газового баллончика в ходе силовой мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Днепре (до переименования Киевом Днепропетровск – ред.) сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) залили газом из баллончика маршрутку, чтобы вынудить выйти мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровскДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
