Управляющий Блиновской взыскивает деньги с главы клуба ее фанатов

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы взыскать чуть более 833 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов "королевы марафонов" Blinovskaya Club, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В заявлении Марии Ознобихиной говорится, что эти деньги были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой, которая возглавляла компанию "Вега", входившую в схему дробления бизнеса Блиновской и занимавшуюся организацией трансформационной игры "Путь желаний". По мнению финуправляющего, переводы причинили вред кредиторам.

Представитель Жуйковой заявил в суде, что "Вега" занималась продажей и организацией трансформационной игры, а все платежи Блиновской в адрес Жуйковой были связаны с ведением клуба. "Это разные направления деятельности, и к деятельности "Веги" клуб не имеет никакого отношения", - сказал юрист.

Представитель Блиновской подтвердил, что это разные проекты. По его словам, "трансформационная игра была на "Веге", а Жуйковой деньги переводились на некоммерческий проект Blinovskaya Club, "где просто фанаты Елены Олеговны собирались и что-то обсуждали".

"Никакого заработка там не было, и никакого отношения к дроблению бизнеса это не имеет", — подчеркнул представитель должника.

Суд отложил рассмотрение заявления финуправляющего о взыскании с Жуйковой более 833 тысяч рублей в конкурсную массу Блиновской на апрель.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.