04:52 19.02.2026 (обновлено: 06:23 19.02.2026)
Управляющий Блиновской взыскивает деньги с главы клуба ее фанатов
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы взыскать чуть более 833 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов "королевы марафонов" Blinovskaya Club, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В заявлении Марии Ознобихиной говорится, что эти деньги были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой, которая возглавляла компанию "Вега", входившую в схему дробления бизнеса Блиновской и занимавшуюся организацией трансформационной игры "Путь желаний". По мнению финуправляющего, переводы причинили вред кредиторам.
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии
18 февраля, 17:25
Представитель Жуйковой заявил в суде, что "Вега" занималась продажей и организацией трансформационной игры, а все платежи Блиновской в адрес Жуйковой были связаны с ведением клуба. "Это разные направления деятельности, и к деятельности "Веги" клуб не имеет никакого отношения", - сказал юрист.
Представитель Блиновской подтвердил, что это разные проекты. По его словам, "трансформационная игра была на "Веге", а Жуйковой деньги переводились на некоммерческий проект Blinovskaya Club, "где просто фанаты Елены Олеговны собирались и что-то обсуждали".
"Никакого заработка там не было, и никакого отношения к дроблению бизнеса это не имеет", — подчеркнул представитель должника.
Суд отложил рассмотрение заявления финуправляющего о взыскании с Жуйковой более 833 тысяч рублей в конкурсную массу Блиновской на апрель.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Управляющий Блиновской попросил взыскать 47 миллионов рублей с ее помощницы
16 февраля, 13:34
 
