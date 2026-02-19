Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников при переводе денег - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/dengi-2075364113.html
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников при переводе денег
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников при переводе денег - РИА Новости, 19.02.2026
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников при переводе денег
Гражданам РФ, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо вернуть по ошибке переведенные на карту деньги через сотрудников банка, рассказал РИА Новости юрист, РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:19:00+03:00
2026-02-19T03:19:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20260218/moshennichestvo-2075101076.html
https://ria.ru/20260218/moshenniki-2075207238.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников при переводе денег

РИА Новости: переведенные мошенниками деньги нужно возвращать через банк

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гражданам РФ, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо вернуть по ошибке переведенные на карту деньги через сотрудников банка, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Если вам по ошибке перевели деньги, главное - не тратить их и не переводить обратно самостоятельно по указанным реквизитам, чтобы не стать жертвой мошенников. Свяжитесь с банком, сообщите об ошибке и оформите возврат через сотрудников банка - это позволит защититься от обвинений в незаконном обогащении", - рассказал Хаминский.
Покупка в интернете - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах
18 февраля, 04:32
Юрист обратил внимание, что в первую очередь нужно убедиться, что деньги действительно поступили на расчетный счет.
"Нужно проверить баланс через банковское мобильное приложение или интернет-банк. Нельзя переводить деньги только на основании SMS-уведомления, даже если оно выглядит настоящим", - объяснил Хаминский.
Кроме того, юрист призвал граждан РФ никогда не возвращать деньги напрямую по тем реквизитам или номеру телефона, на которые просят перевести ошибочный платеж.
"Таким образом, вы можете стать жертвой мошенников. Если вы переведёте деньги на указанные мошенниками реквизиты, вы можете стать соучастником схемы отмывания денег, а после перевода мошенники могут начать угрожать раскрытием информации, например, о незаконном финансировании терроризма", - предупредил Хаминский.
Юрист также дал рекомендации гражданам, ставшим жертвами мошеннических махинаций.
"Если же вы все-таки стали жертвой мошеннических действий, необходимо как можно быстрее подать заявление в полицию и потребовать, чтобы мошенник объяснил, кому и с какой целью были переведены "ошибочно" деньги на ваш счет, и в чем именно состояла "ошибка". Как правило на такой вопрос мошенник ответить не сможет", - отметил Хаминский.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мошенники стали предлагать продлить срок хранения заказов
18 февраля, 14:20
 
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр Хаминский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала