Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников при переводе денег

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гражданам РФ, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо вернуть по ошибке переведенные на карту деньги через сотрудников банка, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Если вам по ошибке перевели деньги, главное - не тратить их и не переводить обратно самостоятельно по указанным реквизитам, чтобы не стать жертвой мошенников. Свяжитесь с банком, сообщите об ошибке и оформите возврат через сотрудников банка - это позволит защититься от обвинений в незаконном обогащении", - рассказал Хаминский.
Юрист обратил внимание, что в первую очередь нужно убедиться, что деньги действительно поступили на расчетный счет.
"Нужно проверить баланс через банковское мобильное приложение или интернет-банк. Нельзя переводить деньги только на основании SMS-уведомления, даже если оно выглядит настоящим", - объяснил Хаминский.
Кроме того, юрист призвал граждан РФ никогда не возвращать деньги напрямую по тем реквизитам или номеру телефона, на которые просят перевести ошибочный платеж.
"Таким образом, вы можете стать жертвой мошенников. Если вы переведёте деньги на указанные мошенниками реквизиты, вы можете стать соучастником схемы отмывания денег, а после перевода мошенники могут начать угрожать раскрытием информации, например, о незаконном финансировании терроризма", - предупредил Хаминский.
Юрист также дал рекомендации гражданам, ставшим жертвами мошеннических махинаций.
"Если же вы все-таки стали жертвой мошеннических действий, необходимо как можно быстрее подать заявление в полицию и потребовать, чтобы мошенник объяснил, кому и с какой целью были переведены "ошибочно" деньги на ваш счет, и в чем именно состояла "ошибка". Как правило на такой вопрос мошенник ответить не сможет", - отметил Хаминский.
