Рейтинг@Mail.ru
Новгородский СК завел новое дело из-за девочки, гулявшей без верхней одежды - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/delo-2075539731.html
Новгородский СК завел новое дело из-за девочки, гулявшей без верхней одежды
Новгородский СК завел новое дело из-за девочки, гулявшей без верхней одежды - РИА Новости, 19.02.2026
Новгородский СК завел новое дело из-за девочки, гулявшей без верхней одежды
Уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Демянского округа возбуждено после того, как на улице Великого Новгорода в начале... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:04:00+03:00
2026-02-19T17:04:00+03:00
происшествия
россия
великий новгород
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
https://ria.ru/20260106/novgorod-2066661087.html
россия
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Великий Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
Новгородский СК завел новое дело из-за девочки, гулявшей без верхней одежды

Новое дело завели после обнаружения на улице Великого Новгорода раздетой девочки

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Демянского округа возбуждено после того, как на улице Великого Новгорода в начале января был найден ребенок без верхней одежды, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
В начале января прохожие нашли 5-летнюю девочку без верхней одежды на улице Щусева в Великом Новгороде. Позднее выяснилось, что ребенка оставили одну в незапертой квартире, из которой она и ушла. Девочку поместили в детскую областную больницу. Полиция вскоре разыскала родственницу ребенка. Было возбуждено уголовное дело о неисполнение родительских обязанностей.
Как уточняет СУСК, в декабре 2025 года должностные лица Демянской администрации в нарушение действующего законодательства выдали разрешение на временную передачу ребенка родственнице. Девочка была передана без согласия законного представителя — матери. Через несколько дней из-за недосмотра родственницы ребенок был обнаружен на улице.
«

"Следователем Валдайского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Демянского муниципального округа (ч. 1 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Великом Новгороде на улице нашли девочку без верхней одежды
6 января, 20:49
 
ПроисшествияРоссияВеликий НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала