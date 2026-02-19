Новгородский СК завел новое дело из-за девочки, гулявшей без верхней одежды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Демянского округа возбуждено после того, как на улице Великого Новгорода в начале января был найден ребенок без верхней одежды, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Как уточняет СУСК, в декабре 2025 года должностные лица Демянской администрации в нарушение действующего законодательства выдали разрешение на временную передачу ребенка родственнице. Девочка была передана без согласия законного представителя — матери. Через несколько дней из-за недосмотра родственницы ребенок был обнаружен на улице.