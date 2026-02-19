Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области после подрыва гранаты при задержании возбудили дело
15:43 19.02.2026 (обновлено: 15:52 19.02.2026)
В Ростовской области после подрыва гранаты при задержании возбудили дело
2026-02-19T15:43:00+03:00
2026-02-19T15:52:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
россия
происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа после подрыва взрывного устройства (ВУ) при задержании разыскиваемого в Ростовской области, сообщает следственное управление СК России по региону.
Ранее полиция сообщила, что сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что мужчина 1981 года рождения, находящийся в федеральном розыске, может находиться в селе Николаевка Ростовской области. Его обнаружили в одном из домов. При попытке задержания мужчина подорвал взрывное устройство, предположительно, боевую гранату. Подозреваемый погиб, двое полицейских пострадали.
"Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших полицейских
Вчера, 11:07
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
