В Ростовской области после подрыва гранаты при задержании возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа после подрыва взрывного устройства (ВУ) при задержании разыскиваемого в Ростовской области, сообщает следственное управление СК России по региону.