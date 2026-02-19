Рейтинг@Mail.ru
00:29 19.02.2026
ГП хочет отказаться от иска в деле об изъятии цементных заводов на Кубани
ГП хочет отказаться от иска в деле об изъятии цементных заводов на Кубани
экономика, краснодарский край, россия
Экономика, Краснодарский край, Россия
ГП хочет отказаться от иска в деле об изъятии цементных заводов на Кубани

ГП направила в суд отказ от иска в деле об изъятии цементных заводов на Кубани

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в деле, где она просит взыскать в доход государства два контролируемых бизнесменом Львом Кветным предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", направила в суд ходатайство об отказе от иска, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Ходатайство поступило в суд в среду, решений по нему еще не вынесено. В материалах суда не уточняется, идет ли речь о полном отказе от иска или об отказе от части исковых требований.
Ранее Арбитражный суд Краснодарского края привлек бизнесмена Льва Кветного к делу по иску ГП РФ, в котором она просит взыскать в доход государства два контролируемых им предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент". Ответчиками в иске были указаны московское АО "Актуальные инвестиции", владеющее обоими цементными заводами, и его акционеры – кипрские Chevre Investments Limited (64,68%) и Nortox Investments Limited (34,12%).
После обрушения кровли склада в Зеленодольске возбудили дело
После обрушения кровли склада в Зеленодольске возбудили дело
