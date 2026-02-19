ГП хочет отказаться от иска в деле об изъятии цементных заводов на Кубани

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в деле, где она просит взыскать в доход государства два контролируемых бизнесменом Львом Кветным предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", направила в суд ходатайство об отказе от иска, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Ходатайство поступило в суд в среду, решений по нему еще не вынесено. В материалах суда не уточняется, идет ли речь о полном отказе от иска или об отказе от части исковых требований.