В Дании задержали контейнеровоз под флагом Ирана

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти Дании объявили о задержании контейнеровоза под флагом Ирана, стоявшего на якоре в датских водах, передает агентство Рейтер со ссылкой на датское морское управление.

« "Морское управление Дании заявило... что был задержан контейнеровоз под флагом Ирана, стоявший на якоре в водах Дании", - говорится в сообщении.

Датские власти задержали контейнеровоз Nora на основании подозрений в том, что он не был зарегистрирован должным образом. Кроме того, это судно первоначально шло под флагом Коморских островов , однако власти этой страны заявили датской стороне, что данного контейнеровоза нет в их реестре судов, уточняет Рейтер.

"Судно (Nora - ред.) задержано до тех пор, пока государство флага не докажет морскому управлению Дании, что оно зарегистрировано (в стране флага - ред.) и... сертифицировано", - приводит агентство текст сообщения датского морского управления.