Рейтинг@Mail.ru
В Дании задержали контейнеровоз под флагом Ирана - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/danija-2075617139.html
В Дании задержали контейнеровоз под флагом Ирана
В Дании задержали контейнеровоз под флагом Ирана - РИА Новости, 19.02.2026
В Дании задержали контейнеровоз под флагом Ирана
Власти Дании объявили о задержании контейнеровоза под флагом Ирана, стоявшего на якоре в датских водах, передает агентство Рейтер со ссылкой на датское морское... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T21:32:00+03:00
2026-02-19T21:32:00+03:00
в мире
дания
иран
коморские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999315_689:1020:2516:2048_1920x0_80_0_0_9951d230130edef7c336c899b3a1efd1.jpg
https://ria.ru/20260205/iran-2072536356.html
дания
иран
коморские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999315_893:1046:2229:2048_1920x0_80_0_0_b4b83477f9629bd00b0224edf5d6863e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, иран, коморские острова
В мире, Дания, Иран, Коморские острова
В Дании задержали контейнеровоз под флагом Ирана

Reuters: власти Дании задержали контейнеровоз под флагом Ирана

© Depositphotos.com / edb3_16Контейнеровоз
Контейнеровоз - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Depositphotos.com / edb3_16
Контейнеровоз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти Дании объявили о задержании контейнеровоза под флагом Ирана, стоявшего на якоре в датских водах, передает агентство Рейтер со ссылкой на датское морское управление.
«

"Морское управление Дании заявило... что был задержан контейнеровоз под флагом Ирана, стоявший на якоре в водах Дании", - говорится в сообщении.

Датские власти задержали контейнеровоз Nora на основании подозрений в том, что он не был зарегистрирован должным образом. Кроме того, это судно первоначально шло под флагом Коморских островов, однако власти этой страны заявили датской стороне, что данного контейнеровоза нет в их реестре судов, уточняет Рейтер.
"Судно (Nora - ред.) задержано до тех пор, пока государство флага не докажет морскому управлению Дании, что оно зарегистрировано (в стране флага - ред.) и... сертифицировано", - приводит агентство текст сообщения датского морского управления.
Помимо этого, власти Дании рассчитывают до освобождения судна провести у него на борту собственную инспекцию, как только это позволят сделать погодные условия, передает Рейтер.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ: Иран задержал два судна в Персидском заливе
5 февраля, 18:10
 
В миреДанияИранКоморские острова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала