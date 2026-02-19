Рейтинг@Mail.ru
В Подольске обрушилась кровля склада овощной базы
20:18 19.02.2026
В Подольске обрушилась кровля склада овощной базы
В Подольске обрушилась кровля склада овощной базы
Крыша склада овощной базы обрушилась под тяжестью снега в подмосковном Подольске, один человек пострадал, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2026
2026
В Подольске обрушилась кровля склада овощной базы

В Подольске под тяжестью снега обрушилась кровля склада овощной базы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Крыша склада овощной базы обрушилась под тяжестью снега в подмосковном Подольске, один человек пострадал, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале.
"Сегодня в округе Подольск рухнула крыша на складе, расположенном на территории овощебазы. На месте происшествия работали спасатели ПСЧ-309 "Мособлпожспас", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, спасатели извлекли из-под обрушившихся конструкций и передали бригаде скорой медицинской помощи пострадавшего мужчину.
