В Подольске обрушилась кровля склада овощной базы
Крыша склада овощной базы обрушилась под тяжестью снега в подмосковном Подольске, один человек пострадал, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:18:00+03:00
2026-02-19T20:18:00+03:00
2026-02-19T20:43:00+03:00
происшествия
подольск
мособлпожспас
