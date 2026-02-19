https://ria.ru/20260219/chp-2075603403.html
Коллеги актера Сапрыкина пожаловались на его пьяный дебош
Коллеги актера Сапрыкина пожаловались на его пьяный дебош - РИА Новости, 19.02.2026
Коллеги актера Сапрыкина пожаловались на его пьяный дебош
Коллеги актера Кузьмы Сапрыкина по фильму "Ангел" пожаловались, что он приезжал пьяным на площадку и срывал съемки картины, которые проходили в Минской области, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Коллеги актера Кузьмы Сапрыкина по фильму "Ангел" пожаловались, что он приезжал пьяным на площадку и срывал съемки картины, которые проходили в Минской области, рассказал РИА Новости источник из окружения актера.
"В августе прошлого года, по словам коллег Сапрыкина, он пьяный приехал на съемки фильма "Ангел", которые проходили в Минской области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что актер вел себя агрессивно, оскорблял членов съемочной группы, путал текст и срывал съемки своим поведением. В результате сцены, съемка которых была запланирована на тот день, так и не были отсняты.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры со съемочной площадки, на которых Сапрыкин громко ругается матом, агрессивно общается с одним из членов съемочной группы, а также перекрещивается и слегка покачивается.
Отвечать на вопросы корреспондента РИА Новости актер не стал и бросил трубку.