Рейтинг@Mail.ru
Двух человек извлекли из-под завалов липецкого предприятия - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/chp-2075526458.html
Двух человек извлекли из-под завалов липецкого предприятия
Двух человек извлекли из-под завалов липецкого предприятия - РИА Новости, 19.02.2026
Двух человек извлекли из-под завалов липецкого предприятия
Двух человек, которые связались со спасателями, извлекли из-под завалов липецкого предприятия, где рухнула крыша, поисковые работы продолжаются, сообщил... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:33:00+03:00
2026-02-19T16:33:00+03:00
происшествия
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_0:82:1962:1186_1920x0_80_0_0_d5b1689e40b95ca54237f95c1198ea62.jpg
https://ria.ru/20260219/zavaly-2075488191.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_72:0:1760:1266_1920x0_80_0_0_9cbcd7350cd94395e362ffa3ec212755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, игорь артамонов
Происшествия, Игорь Артамонов
Двух человек извлекли из-под завалов липецкого предприятия

Артамонов: двух человек извлекли из-под завалов липецкого предприятия

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Двух человек, которые связались со спасателями, извлекли из-под завалов липецкого предприятия, где рухнула крыша, поисковые работы продолжаются, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Двух человек, которые ранее вышли на связь со спасателями, извлекли из-под завалов. Поисковые работы продолжаются. Здание цеха обследуют с применением тепловизоров", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Обрушение крыши в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Из-под завалов в Липецкой области извлекли пять человек
Вчера, 14:33
 
ПроисшествияИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала