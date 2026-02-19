https://ria.ru/20260219/chp-2075526458.html
Двух человек извлекли из-под завалов липецкого предприятия
Двух человек, которые связались со спасателями, извлекли из-под завалов липецкого предприятия, где рухнула крыша, поисковые работы продолжаются, сообщил... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
игорь артамонов
происшествия, игорь артамонов
Происшествия, Игорь Артамонов
