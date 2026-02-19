Рейтинг@Mail.ru
15:29 19.02.2026
Мишустин рассказал о помощи для пострадавших в Белгородской области
Мишустин рассказал о помощи для пострадавших в Белгородской области
Потерявшие жилье жители Белгородской области должны получать помощь без задержек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:29:00+03:00
2026-02-19T15:29:00+03:00
общество, белгородская область, россия, михаил мишустин
Общество, Белгородская область, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о помощи для пострадавших в Белгородской области

Мишустин: потерявшие жилье под Белгородом должны получать помощь без задержек

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Потерявшие жилье жители Белгородской области должны получать помощь без задержек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг глава правительства рассказал, что для поддержки жителей Белгородской области будет дополнительно выделено еще 2 миллиарда рублей.
"Обращаю особое внимание министерства финансов, Антон Германович (Силуанов - ред.), важно чтобы люди получили средства без задержек и как можно быстрее", - добавил Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Мишустин поручил стабилизировать ситуацию в ЖКХ в приграничных регионах
16 октября 2025, 15:40
 
ОбществоБелгородская областьРоссияМихаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала