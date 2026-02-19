https://ria.ru/20260219/chp-2075504734.html
Мишустин рассказал о помощи для пострадавших в Белгородской области
Мишустин рассказал о помощи для пострадавших в Белгородской области
Потерявшие жилье жители Белгородской области должны получать помощь без задержек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.02.2026
2026
Мишустин: потерявшие жилье под Белгородом должны получать помощь без задержек