© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/MAX Экстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии

В КЧР четыре гостевых дома пострадали при сходе лавины

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четыре гостевых дома, хозяйственная постройка и два легковых автомобиля были повреждены, по уточненной информации, при сходе лавины в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, информация о пострадавших не поступала, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По уточненной информации, в ходе схода снежной массы пострадали четыре гостевых дома, одно здание хозяйственной постройки и два легковых автомобиля. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что общий объем сошедшей лавины, по предварительным данным, составляет почти 135 тысяч кубометров.