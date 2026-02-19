https://ria.ru/20260219/chp-2075502009.html
В КЧР четыре гостевых дома пострадали при сходе лавины
В КЧР четыре гостевых дома пострадали при сходе лавины - РИА Новости, 19.02.2026
В КЧР четыре гостевых дома пострадали при сходе лавины
Четыре гостевых дома, хозяйственная постройка и два легковых автомобиля были повреждены, по уточненной информации, при сходе лавины в поселке Архыз в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:15:00+03:00
2026-02-19T15:15:00+03:00
2026-02-19T15:16:00+03:00
происшествия
россия
архыз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075465713_0:472:1075:1077_1920x0_80_0_0_14aa3b2fef84cb9e2da82985a9162ac5.jpg
https://ria.ru/20260203/dagestan-2071873723.html
россия
архыз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075465713_0:443:1076:1249_1920x0_80_0_0_841b979f9bcb40624ff6127af8b5282e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, архыз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Архыз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В КЧР четыре гостевых дома пострадали при сходе лавины
В КЧР четыре гостевых дома и хозпостройка пострадали при сходе лавины
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четыре гостевых дома, хозяйственная постройка и два легковых автомобиля были повреждены, по уточненной информации, при сходе лавины в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, информация о пострадавших не поступала, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, в ходе схода снежной массы пострадали четыре гостевых дома, одно здание хозяйственной постройки и два легковых автомобиля. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что общий объем сошедшей лавины, по предварительным данным, составляет почти 135 тысяч кубометров.
"Снежная масса сошла вне зоны лавиноопасного участка. Для расчистки снега привлечена инженерная техника. Группировка усилена до более 70 человек 20 единиц техники", - добавили в МЧС РФ
.