В КЧР четыре гостевых дома пострадали при сходе лавины
15:15 19.02.2026 (обновлено: 15:16 19.02.2026)
В КЧР четыре гостевых дома пострадали при сходе лавины
Четыре гостевых дома, хозяйственная постройка и два легковых автомобиля были повреждены, по уточненной информации, при сходе лавины в поселке Архыз в... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия, россия, архыз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Архыз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В КЧР четыре гостевых дома пострадали при сходе лавины

В КЧР четыре гостевых дома и хозпостройка пострадали при сходе лавины

© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/MAXЭкстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии
Экстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/MAX
Экстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четыре гостевых дома, хозяйственная постройка и два легковых автомобиля были повреждены, по уточненной информации, при сходе лавины в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, информация о пострадавших не поступала, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, в ходе схода снежной массы пострадали четыре гостевых дома, одно здание хозяйственной постройки и два легковых автомобиля. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что общий объем сошедшей лавины, по предварительным данным, составляет почти 135 тысяч кубометров.
"Снежная масса сошла вне зоны лавиноопасного участка. Для расчистки снега привлечена инженерная техника. Группировка усилена до более 70 человек 20 единиц техники", - добавили в МЧС РФ.
На месте схода снежной лавины в селе Удок Цунтинского района Дагестана - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Дагестане сошли четыре лавины
3 февраля, 10:33
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
