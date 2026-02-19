Рейтинг@Mail.ru
В российских вузах выросло число студентов из недружественных стран - РИА Новости, 19.02.2026
09:32 19.02.2026
В российских вузах выросло число студентов из недружественных стран
В российских вузах выросло число студентов из недружественных стран
Количество студентов из Латвии, Румынии и Эстонии увеличилось в российских вузах в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
2026
Латвия, Румыния, Эстония
В российских вузах выросло число студентов из недружественных стран

В российских вузах увеличилось число студентов из Латвии, Румынии и Эстонии

Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Количество студентов из Латвии, Румынии и Эстонии увеличилось в российских вузах в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
Согласно статистике ведомства, в 2025 году число студентов из Латвии выросло до 615 человек (с 605 в 2024 году), из Эстонии – до 380 (с 363 в 2024 году).
Кроме того, в 2025 году в стране увеличилось число студентов из Норвегии, Румынии, Швейцарии и с Кипра.
