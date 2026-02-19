https://ria.ru/20260219/chislo-2075386751.html
В российских вузах выросло число студентов из недружественных стран
В российских вузах выросло число студентов из недружественных стран - РИА Новости, 19.02.2026
В российских вузах выросло число студентов из недружественных стран
Количество студентов из Латвии, Румынии и Эстонии увеличилось в российских вузах в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. РИА Новости, 19.02.2026
латвия
румыния
эстония
В российских вузах выросло число студентов из недружественных стран
В российских вузах увеличилось число студентов из Латвии, Румынии и Эстонии