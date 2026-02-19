Рейтинг@Mail.ru
В Чехии пожаловались, что чувствуют себя как на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 19.02.2026 (обновлено: 21:48 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/chehija-2075605031.html
В Чехии пожаловались, что чувствуют себя как на Украине
В Чехии пожаловались, что чувствуют себя как на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
В Чехии пожаловались, что чувствуют себя как на Украине
Граждане Чехии жалуются на то, что чувствуют себя как на Украине, потому что слышат вокруг себя обилие украинской речи, заявил лидер входящего в состав правящей РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:26:00+03:00
2026-02-19T21:48:00+03:00
в мире
чехия
украина
прага
томио окамура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791271_0:617:2543:2047_1920x0_80_0_0_99f8b6808ee95f954be378864ca76774.jpg
https://ria.ru/20251223/chekhiya-2064005200.html
https://ria.ru/20250609/chekhiya-2021690026.html
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038420907.html
чехия
украина
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791271_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_dbc7a386c2c7f0caf6db96735019bb06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, украина, прага, томио окамура
В мире, Чехия, Украина, Прага, Томио Окамура
В Чехии пожаловались, что чувствуют себя как на Украине

Окамура: чехи жалуются, что не чувствуют себя как дома из-за украинской речи

© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Карлов мост на реке Влатава в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 19 фев — РИА Новости. Граждане Чехии жалуются на то, что чувствуют себя как на Украине, потому что слышат вокруг себя обилие украинской речи, заявил лидер входящего в состав правящей в Чехии коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия") и спикер палаты депутатов парламента Томио Окамура.
«

"Граждане недовольны. Я читал статистику, что в Праге уже каждый третий человек — это иностранец. Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине", — сказал Окамура в интервью новостному порталу Idnes.

Министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Новый глава Минобороны Чехии отклонил приглашение посетить Украину
23 декабря 2025, 09:13
Он объяснил, что такое впечатление складывается из-за обилия украинской речи, которую чешские граждане слышат вокруг себя.
"Люди массово жалуются — это та сама граница. Гражданин Чехии должен чувствовать себя в Чехии как дома", — заключил Окамура.
Он также считает, что привлечение дешевой силы с Украины уменьшает размер заработных плат в Чехии.
"Мы готовим закон о том, что — я его инициировал на коалиционном совете, это согласовано — мы существенно ужесточим режим временной защиты для украинцев", — сообщил Окамура.
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
СМИ: чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, воюющих на Украине
9 июня 2025, 02:03
По его словам, планируется также в целом ужесточить требования к пребыванию иностранцев в Чехии. Например, может быть предусмотрена возможность выдворения иностранца из Чехии, если он совершил серьезное преступление.
В пересчете на численность собственного населения Чехия приняла наибольшее среди всех стран число беженцев с Украины, этот показатель составлял 36 беженцев на одну тысячу жителей Чехии.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Супружеская пара с Украины наживалась на пособиях соотечественников в Чехии
29 августа 2025, 21:38
 
В миреЧехияУкраинаПрагаТомио Окамура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала