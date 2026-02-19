В Чехии пожаловались, что чувствуют себя как на Украине

ПРАГА, 19 фев — РИА Новости. Граждане Чехии жалуются на то, что чувствуют себя как на Украине, потому что слышат вокруг себя обилие украинской речи, заявил лидер входящего в состав правящей в Чехии коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия") и спикер палаты депутатов парламента Томио Окамура.

« "Граждане недовольны. Я читал статистику, что в Праге уже каждый третий человек — это иностранец. Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине", — сказал Окамура в интервью новостному порталу Idnes.

Он объяснил, что такое впечатление складывается из-за обилия украинской речи, которую чешские граждане слышат вокруг себя.

"Люди массово жалуются — это та сама граница. Гражданин Чехии должен чувствовать себя в Чехии как дома", — заключил Окамура.

Он также считает, что привлечение дешевой силы с Украины уменьшает размер заработных плат в Чехии.

"Мы готовим закон о том, что — я его инициировал на коалиционном совете, это согласовано — мы существенно ужесточим режим временной защиты для украинцев", — сообщил Окамура.

По его словам, планируется также в целом ужесточить требования к пребыванию иностранцев в Чехии. Например, может быть предусмотрена возможность выдворения иностранца из Чехии, если он совершил серьезное преступление.