В Чехии пожаловались, что чувствуют себя как на Украине
В Чехии пожаловались, что чувствуют себя как на Украине - РИА Новости, 19.02.2026
В Чехии пожаловались, что чувствуют себя как на Украине
19.02.2026
В Чехии пожаловались, что чувствуют себя как на Украине
Окамура: чехи жалуются, что не чувствуют себя как дома из-за украинской речи
ПРАГА, 19 фев — РИА Новости. Граждане Чехии жалуются на то, что чувствуют себя как на Украине, потому что слышат вокруг себя обилие украинской речи, заявил лидер входящего в состав правящей в Чехии коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия") и спикер палаты депутатов парламента Томио Окамура.
«
"Граждане недовольны. Я читал статистику, что в Праге уже каждый третий человек — это иностранец. Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине", — сказал Окамура в интервью новостному порталу Idnes.
Он объяснил, что такое впечатление складывается из-за обилия украинской речи, которую чешские граждане слышат вокруг себя.
"Люди массово жалуются — это та сама граница. Гражданин Чехии
должен чувствовать себя в Чехии как дома", — заключил Окамура.
Он также считает, что привлечение дешевой силы с Украины
уменьшает размер заработных плат в Чехии.
"Мы готовим закон о том, что — я его инициировал на коалиционном совете, это согласовано — мы существенно ужесточим режим временной защиты для украинцев", — сообщил Окамура.
По его словам, планируется также в целом ужесточить требования к пребыванию иностранцев в Чехии. Например, может быть предусмотрена возможность выдворения иностранца из Чехии, если он совершил серьезное преступление.
В пересчете на численность собственного населения Чехия приняла наибольшее среди всех стран число беженцев с Украины, этот показатель составлял 36 беженцев на одну тысячу жителей Чехии.