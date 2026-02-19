Рейтинг@Mail.ru
АЭС "Бушер" не уйдет из приоритетов "Росатома", заявил Лихачев - РИА Новости, 19.02.2026
16:52 19.02.2026
АЭС "Бушер" не уйдет из приоритетов "Росатома", заявил Лихачев
АЭС "Бушер" не уйдет из приоритетов "Росатома", заявил Лихачев - РИА Новости, 19.02.2026
АЭС "Бушер" не уйдет из приоритетов "Росатома", заявил Лихачев
Строительство АЭС "Бушер" в Иране в любом случае не уйдет из приоритетов "Росатома", который рано или поздно обязательно реализует этот проект, заявил... РИА Новости, 19.02.2026
АЭС "Бушер" не уйдет из приоритетов "Росатома", заявил Лихачев

Лихачев: иранская АЭС "Бушер" в любом случае не уйдет из приоритетов "Росатома"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Строительство АЭС "Бушер" в Иране в любом случае не уйдет из приоритетов "Росатома", который рано или поздно обязательно реализует этот проект, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.
"В любом случае станция "Бушер", этот объект, второй-третий блоки... не уйдет из приоритетов "Росатома", мы будем делать все, чтобы реализовывать этот проект. И несмотря на все сложности, которые сейчас возникают, мы рано или поздно его обязательно успешно реализуем", - сказал он журналистам.
Российский персонал АЭС "Бушер" могут эвакуировать, заявил Лихачев
