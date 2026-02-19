Рейтинг@Mail.ru
11:09 19.02.2026
Будущее ИИ не должны решать отдельные страны, заявил генсек ООН
Будущее ИИ не должны решать отдельные страны, заявил генсек ООН
2026-02-19T11:09:00+03:00
2026-02-19T11:09:00+03:00
в мире
индия
антониу гутерреш
оон
искусственный интеллект (ии)
в мире, индия, антониу гутерреш, оон, искусственный интеллект (ии)
В мире, Индия, Антониу Гутерреш, ООН, Искусственный интеллект (ИИ)
Будущее ИИ не должны решать отдельные страны, заявил генсек ООН

Гутерреш: будущее ИИ не должны решать отдельные страны или люди

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Будущее искусственного интеллекта (ИИ) не должно решаться отдельными странами или миллиардерами, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Будущее ИИ не должно решаться парой стран или зависеть от прихотей нескольких миллиардеров", - сказал он на саммите ИИ в Индии.
Гутерреш также призвал мировое сообщество сотрудничать с недавно основанной независимой международной группой ООН по ИИ и подчеркнул необходимость инвестиций в работников, чтобы убедиться, что искусственный интеллект будет помогать людям, а не заменять их.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества
11 мая 2025, 05:08
 
В миреИндияАнтониу ГутеррешООНИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
