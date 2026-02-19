https://ria.ru/20260219/buduschee-2075412011.html
Будущее ИИ не должны решать отдельные страны, заявил генсек ООН
Будущее ИИ не должны решать отдельные страны, заявил генсек ООН
Будущее ИИ не должны решать отдельные страны, заявил генсек ООН
Будущее искусственного интеллекта (ИИ) не должно решаться отдельными странами или миллиардерами, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.02.2026
индия
