Британия заигралась в придуманных врагов, заявила Захарова
Британия заигралась в придуманных врагов, заявила Захарова - РИА Новости, 19.02.2026
Британия заигралась в придуманных врагов, заявила Захарова
19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости задержание брата британского короля экс-принца Эндрю, заявила, что в Великобритании заигрались в придуманных врагов, тогда как на безобразия собственных первых лиц не обращали никакого внимания.
"Слишком заигрались в придуманных врагов, якобы плохую Россию
и слишком много внимания уделяли вопросам, которые их не касались, тогда когда на безобразия собственных первых лиц не обращали никакого внимания", - сказала Захарова
.
По ее словам, британской правоохранительной системе давно нужно было заняться проблемами собственной страны, а не придумывать несуществующие истории про "новички" и "кремлевские козни".
"Пора возвращаться в реальность", - заключила официальный представитель МИД России.