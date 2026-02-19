Рейтинг@Mail.ru
Британия заигралась в придуманных врагов, заявила Захарова - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 19.02.2026 (обновлено: 14:14 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/britaniya-2075467676.html
Британия заигралась в придуманных врагов, заявила Захарова
Британия заигралась в придуманных врагов, заявила Захарова - РИА Новости, 19.02.2026
Британия заигралась в придуманных врагов, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости задержание брата британского короля экс-принца Эндрю, заявила, что в Великобритании РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:41:00+03:00
2026-02-19T14:14:00+03:00
в мире
россия
великобритания
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260219/prints-2075470277.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, мария захарова
В мире, Россия, Великобритания, Мария Захарова
Британия заигралась в придуманных врагов, заявила Захарова

Захарова: Британия не замечает безобразия в стране, а заигралась в якобы врагов

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости задержание брата британского короля экс-принца Эндрю, заявила, что в Великобритании заигрались в придуманных врагов, тогда как на безобразия собственных первых лиц не обращали никакого внимания.
"Слишком заигрались в придуманных врагов, якобы плохую Россию и слишком много внимания уделяли вопросам, которые их не касались, тогда когда на безобразия собственных первых лиц не обращали никакого внимания", - сказала Захарова.
По ее словам, британской правоохранительной системе давно нужно было заняться проблемами собственной страны, а не придумывать несуществующие истории про "новички" и "кремлевские козни".
"Пора возвращаться в реальность", - заключила официальный представитель МИД России.
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Экс-принца Эндрю задержали за связи с Эпштейном в его день рождения
Вчера, 13:48
 
В миреРоссияВеликобританияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала