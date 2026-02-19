МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости задержание брата британского короля экс-принца Эндрю, заявила, что в Великобритании заигрались в придуманных врагов, тогда как на безобразия собственных первых лиц не обращали никакого внимания.

По ее словам, британской правоохранительной системе давно нужно было заняться проблемами собственной страны, а не придумывать несуществующие истории про "новички" и "кремлевские козни".