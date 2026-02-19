Британия отказалась предоставить США базы для удара по Ирану, пишут СМИ

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Великобритания отказалась предоставить США свои базы, в том числе базу на острове Диего-Гарсия архипелага Чагос, для ударов по Ирану, после чего президент США Дональд Трамп вновь выступил против соглашения о передаче под суверенитет Маврикия базы на Диего-Гарсия, пишет газета Times со ссылкой на источники.
Ранее Трамп выступил с критикой соглашения, призвав британские власти "не отдавать" Диего-Гарсия, хотя до этого одобрил сделку.
"Трамп отказался от своей поддержки сделки (британского премьера) Кира Стармера о передаче островов Чагос Маврикию, поскольку Великобритания не согласилась разрешить использование британских баз для нападения на Иран", - пишет издание.
Как отмечается, ранее Белый дом разработал план ударов по Ирану с использованием базы на Диего-Гарсия, а также авиабазы Фэрфорд в Англии на которой размещены тяжелые бомбардировщики ВВС США. Однако, по информации газеты, Лондон до сих пор не дал американцам разрешение на использование своих баз, так как опасается юридических последствий.
В четверг МИД Великобритании выступил с защитой соглашения о передаче под суверенитет Маврикия военной базы на острове Диего-Гарсия после возражения Трампа. В ведомстве напомнили, что 5 февраля Трамп в диалоге со Стармером назвал сделку наилучшей из тех, что Стармер мог бы заключить.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. Президент США Дональд Трамп назвал решение Лондона "великой глупостью" и актом "абсолютной слабости". Позднее СМИ сообщали, что из-за реакции Вашингтона премьер-министр Великобритании Кир Стармер отозвал соответствующий билль.