Рейтинг@Mail.ru
Британия отказалась предоставить США базы для удара по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/britanija-2075588577.html
Британия отказалась предоставить США базы для удара по Ирану, пишут СМИ
Британия отказалась предоставить США базы для удара по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2026
Британия отказалась предоставить США базы для удара по Ирану, пишут СМИ
Великобритания отказалась предоставить США свои базы, в том числе базу на острове Диего-Гарсия архипелага Чагос, для ударов по Ирану, после чего президент США... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:20:00+03:00
2026-02-19T19:20:00+03:00
в мире
великобритания
сша
иран
дональд трамп
кир стармер
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
https://ria.ru/20260219/tramp-2075560255.html
https://ria.ru/20260219/ssha-2075356686.html
великобритания
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, иран, дональд трамп, кир стармер, государственный департамент сша
В мире, Великобритания, США, Иран, Дональд Трамп, Кир Стармер, Государственный департамент США
Британия отказалась предоставить США базы для удара по Ирану, пишут СМИ

Times: Великобритания отказалась предоставить США свои базы для ударов по Ирану

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Великобритания отказалась предоставить США свои базы, в том числе базу на острове Диего-Гарсия архипелага Чагос, для ударов по Ирану, после чего президент США Дональд Трамп вновь выступил против соглашения о передаче под суверенитет Маврикия базы на Диего-Гарсия, пишет газета Times со ссылкой на источники.
Ранее Трамп выступил с критикой соглашения, призвав британские власти "не отдавать" Диего-Гарсия, хотя до этого одобрил сделку.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп предупредил о плохих вещах, если Иран не достигнет сделки с США
Вчера, 18:05
"Трамп отказался от своей поддержки сделки (британского премьера) Кира Стармера о передаче островов Чагос Маврикию, поскольку Великобритания не согласилась разрешить использование британских баз для нападения на Иран", - пишет издание.
Как отмечается, ранее Белый дом разработал план ударов по Ирану с использованием базы на Диего-Гарсия, а также авиабазы Фэрфорд в Англии на которой размещены тяжелые бомбардировщики ВВС США. Однако, по информации газеты, Лондон до сих пор не дал американцам разрешение на использование своих баз, так как опасается юридических последствий.
В четверг МИД Великобритании выступил с защитой соглашения о передаче под суверенитет Маврикия военной базы на острове Диего-Гарсия после возражения Трампа. В ведомстве напомнили, что 5 февраля Трамп в диалоге со Стармером назвал сделку наилучшей из тех, что Стармер мог бы заключить.
Ранее Госдеп США сообщил о предстоящих переговорах с Маврикием, подчеркнув важность военных объектов на архипелаге Чагос для американской нацбезопасности.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. Президент США Дональд Трамп назвал решение Лондона "великой глупостью" и актом "абсолютной слабости". Позднее СМИ сообщали, что из-за реакции Вашингтона премьер-министр Великобритании Кир Стармер отозвал соответствующий билль.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной
Вчера, 01:33
 
В миреВеликобританияСШАИранДональд ТрампКир СтармерГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала