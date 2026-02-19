В Херсонской области сбит польский БПЛА-разведчик ВСУ FlyEye

"У нас мобильная группа. Мы выезжаем в определенные квадраты, где пролетают именно БПЛА самолетного типа. Наша задача их уничтожить... "Баба-Яга", большие самолетного типа, такие БПЛА дальние. В основном мы их уничтожаем", - сказал РИА Новости командир мобильного зенитного орудия ЗУ-23-2 с позывным "Грач".