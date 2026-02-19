Рейтинг@Mail.ru
Умер автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров - РИА Новости, 19.02.2026
10:32 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/bocharov-2075402489.html
Умер автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров
Автор нескольких песен Михаила Круга Владимир Бочаров умер в возрасте 51 года, сообщила вдова артиста, певица Ирина Круг. РИА Новости, 19.02.2026
воронеж, михаил круг, ирина круг, владимир бочаров
Воронеж, Михаил Круг, Ирина Круг, Владимир Бочаров
Умер автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров

Автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров умер в возрасте 51 года

Владимир Бочаров
Владимир Бочаров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Владимир Бочаров/ВКонтакте
Владимир Бочаров. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Автор нескольких песен Михаила Круга Владимир Бочаров умер в возрасте 51 года, сообщила вдова артиста, певица Ирина Круг.
На станице самого Бочарова в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что он ушел из жизни после продолжительной болезни. Прощание с ним состоялось 18 февраля в храме святого Архистратига Михаила на Юго-Западном кладбище города Воронежа.
"Ушел из жизни Владимир Бочаров. Светлой души человек, замечательный музыкант и подлинный талант жанра городского романса", - написала Круг на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она отметила, что именно благодаря песням Бочарова началась ее большая творческая жизнь: он создал такие композиции как "Дорога от души к душе" и "Первая осень разлуки", а для Михаила Круга написал песни "Красавица" и "Раз, два, три по почкам".
"Светлая память… и спасибо за творчество! Память о тебе и о твоих красивых песнях навсегда останется в моем сердце. Искренне соболезную родным и близким", - заключила певица.
 
ВоронежМихаил КругИрина КругВладимир Бочаров
 
 
