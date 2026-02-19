https://ria.ru/20260219/bocharov-2075402489.html
Умер автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров
Автор нескольких песен Михаила Круга Владимир Бочаров умер в возрасте 51 года, сообщила вдова артиста, певица Ирина Круг. РИА Новости, 19.02.2026
воронеж
михаил круг
ирина круг
владимир бочаров
воронеж
Автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров умер в возрасте 51 года