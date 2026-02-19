Рейтинг@Mail.ru
Подсчитано, сколько стоят блины с икрой в российских кафе - РИА Новости, 19.02.2026
01:35 19.02.2026
Подсчитано, сколько стоят блины с икрой в российских кафе
Подсчитано, сколько стоят блины с икрой в российских кафе - РИА Новости, 19.02.2026
Подсчитано, сколько стоят блины с икрой в российских кафе
Россияне в среднем тратят на покупку порции блинов с икрой в кафе и ресторанах по 690 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:35:00+03:00
2026-02-19T01:35:00+03:00
блины
масленица
https://ria.ru/20260219/bliny-2075345239.html
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982710322_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_1eefb25c7a9269befc9a7f60d3255d1f.jpg
1920
1920
true
блины, масленица
блины, Масленица
Подсчитано, сколько стоят блины с икрой в российских кафе

РИА Новости: россияне в среднем тратят на блины с икрой в кафе по 690 рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россияне в среднем тратят на покупку порции блинов с икрой в кафе и ресторанах по 690 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"В заведениях общепита порцию блинов с икрой - покупают в среднем за 690 рублей", - показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года.
В точках общественного питания, как правило, в порциях блинов зачастую используют небольшой объем зернистой натуральной икры, больше структурированную или имитированную.
Это в том числе позволяет удерживать ценник в приемлемом для покупателя диапазоне, отмечают авторы исследования.
Вместе с Масленицей в Россию пришла блинная дефляция
