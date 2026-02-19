"Билайн бизнес" возглавил рейтинг CNewsMarket среди виртуальных АТС

19 фев - РИА Новости. Облачная АТС от "билайн бизнес" заняла первое место среди представленных на рынке платформ по итогам рейтинга CNewsMarket (18+) "Виртуальные АТС 2026", сообщает оператор.
Исследование охватило 10 организаций, предоставляющих продукт "Виртуальная АТС". При оценке учитывались функциональность, инструменты мониторинга и аналитики, уровень безопасности, доступность для разных отраслей, а также качество клиентской поддержки.
"Эксперты высоко оценили возможности системы "билайн бизнес" — Облачная АТС способна одновременно обрабатывать сотни звонков. Отдельно были отмечены инструменты мониторинга для детальной коммуникации с клиентами и работы сотрудников: контроль занятости, результатов работы и ключевые показатели эффективности менеджеров. Эти инструменты уже помогают тысячам клиентов "билайн бизнес" корректировать скрипты, автоматизировать процессы, улучшать диалоги и выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами", - говорится в сообщении.
Платформа включает расширенные интеграции со многими CRM-системами (системы управления взаимоотношениями с клиентами), что делает бесшовной коммуникацию с клиентами. Важным преимуществом стал высокий уровень защиты данных, который соответствует требованиям современного бизнеса.
Отдельно в исследовании отмечены высокая безопасность решения, наличие видеоконференцсвязи, возможность обращения клиентов в различных каналах, работа первой линии поддержки 24/7 для оперативного реагирования на запросы, а также гибкая тарификация как самого решения, так и звонков.
Помимо этого, в личном кабинете продукта реализована поддержка маркировки звонков (услуга "Этикетка") и голосовых роботов. Все это дает компаниям возможность масштабировать сервис по мере роста бизнеса и платить только за реально используемые ресурсы.
"Виртуальные АТС из нишевого продукта трансформировались в экосистемы сервисов, интегрированных с телефонией. Мы ожидаем, что в следующие два года набор востребованного клиентами функционала внутри АТС значительно расширится в соответствии с потребностями бизнеса. Виртуальная АТС ближайшего будущего становится интеллектуальной операционной системой для бизнеса, обеспечивающей не только связь, но и качественную автоматизацию бизнес-процессов, безопасность и улучшенный клиентский опыт", - сказал вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Билайна (ПАО "ВымпелКом") Максим Зайков.
В ближайший год "билайн бизнес" планирует активно развивать Облачную АТС, чтобы дать заказчикам еще больше инструментов для эффективной, удобной и технологичной коммуникации с клиентами.
