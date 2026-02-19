"Билайн бизнес" возглавил рейтинг CNewsMarket среди виртуальных АТС

19 фев - РИА Новости. Облачная АТС от "билайн бизнес" заняла первое место среди представленных на рынке платформ по итогам Облачная АТС от "билайн бизнес" заняла первое место среди представленных на рынке платформ по итогам рейтинга CNewsMarket (18+) "Виртуальные АТС 2026" , сообщает оператор.

Исследование охватило 10 организаций, предоставляющих продукт "Виртуальная АТС". При оценке учитывались функциональность, инструменты мониторинга и аналитики, уровень безопасности, доступность для разных отраслей, а также качество клиентской поддержки.

"Эксперты высоко оценили возможности системы "билайн бизнес" — Облачная АТС способна одновременно обрабатывать сотни звонков. Отдельно были отмечены инструменты мониторинга для детальной коммуникации с клиентами и работы сотрудников: контроль занятости, результатов работы и ключевые показатели эффективности менеджеров. Эти инструменты уже помогают тысячам клиентов "билайн бизнес" корректировать скрипты, автоматизировать процессы, улучшать диалоги и выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами", - говорится в сообщении.

Платформа включает расширенные интеграции со многими CRM-системами (системы управления взаимоотношениями с клиентами), что делает бесшовной коммуникацию с клиентами. Важным преимуществом стал высокий уровень защиты данных, который соответствует требованиям современного бизнеса.

Отдельно в исследовании отмечены высокая безопасность решения, наличие видеоконференцсвязи, возможность обращения клиентов в различных каналах, работа первой линии поддержки 24/7 для оперативного реагирования на запросы, а также гибкая тарификация как самого решения, так и звонков.

Помимо этого, в личном кабинете продукта реализована поддержка маркировки звонков (услуга "Этикетка") и голосовых роботов. Все это дает компаниям возможность масштабировать сервис по мере роста бизнеса и платить только за реально используемые ресурсы.

"Виртуальные АТС из нишевого продукта трансформировались в экосистемы сервисов, интегрированных с телефонией. Мы ожидаем, что в следующие два года набор востребованного клиентами функционала внутри АТС значительно расширится в соответствии с потребностями бизнеса. Виртуальная АТС ближайшего будущего становится интеллектуальной операционной системой для бизнеса, обеспечивающей не только связь, но и качественную автоматизацию бизнес-процессов, безопасность и улучшенный клиентский опыт", - сказал вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Билайна (ПАО "ВымпелКом") Максим Зайков.